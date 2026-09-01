Ataque en Times Square: una mujer acuchilló a dos personas y fue abatida por la Policía

Una de las víctimas del ataque murió en el hospital, mientras que la otra se encuentra gravemente herida. La agresión ocurrió en plena zona céntrica de Nueva York. En redes sociales se viralizó un video donde se puede ver al menos a dos efectivos abrir fuego contra ella cuando caminaba hacia ellos con los cuchillos en ambas manos.

gifUna mujer atacó a dos personas con cuchillos y fue abatida por la policía en pleno Times Square, Nueva York. En redes sociales se viralizó un video donde se puede ver a la agresora avanzar hacia la policía agitando los cuchillos en aire, acto seguido, varios oficiales disparan y cae al suelo.

Momentos de pánico y tensión se vivieron en pleno centro comercial y turístico de Nueva York, cerca de las cuatro de la tarde, cuando una mujer sacó dos cuchillos de su cartera y agredió a dos personas.

Según las autoridades, l a mujer de 49 años apuñaló a un hombre de 68 años y a una joven de 32 años en el abdomen . A pesar de que ambos fueron asistidos rápidamente por los servicios de emergencia, la joven falleció en el hospital por las heridas.

La agresora fue identificada como Pamela Cisneros, residente de Queens, y rodeada por la Policía de Nueva York, quienes formaron un cordón a su alrededor y le exigieron que tire los cuchillos al suelo.

Según los informes policiales, Cisneros gritó "no voy a soltar nada, prefiero matarlos a los dos " acto seguido avanzó hacia la policía, en cuestión de segundos las autoridades abrieron fuego sobre la agresora.

En redes circula el video donde se ve como Cisneros cae al suelo herida y se abalanza hacia ella los oficiales para esposarla. A pesar de que fue asistida por los servicios de emergencia, las autoridades confirmaron que la mujer murió tras recibir varios disparos.

La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, aseguró: "Nuestros agentes hicieron exactamente lo que se les ha enseñado a hacer, que es protegerse cuando un agresor, en este caso una mujer, se les acerca armado con dos cuchillos y blandiéndolos".

"Sabemos que la vida de esas familias ha quedado destrozada por lo ocurrido hoy, y seguiremos teniéndolas presentes en todo momento, durante las horas, los días y las semanas que transcurran a partir de ahora", expresó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.