1 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Insólito video: mostraba cómo funciona su auto autónomo y chocó contra un patrullero

Se trata de un vehículo que se maneja sin conductor e impactó a otro automóvil de la Policía. El joven explicó que fue por una pérdida de la conexión satelital y de Internet.

Por
Un joven chocó con un patrullero mientras mostraba su auto autónomo.

Un joven chocó con un patrullero mientras mostraba su auto autónomo.

Un hombre protagonizó un insólito accidente en Pakistán cuando mostraba cómo funcionaba un automóvil autónomo y chocó contra un patrullero. El hecho, por el cual no se registraron heridos, quedó registrado en un video y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El hecho ocurrió en La Plata.
Te puede interesar:

La Plata: un conductor alcoholizado se incrustó en una casa y una niña resultó herida

El suceso ocurrió mientras el hombre, llamado Ehsan Zafar, contaba que modificó el mecanismo de su auto para que se traslade de forma independiente, y en ese momento impactó a un vehículo de la Policía que se encontraba enfrente del Parlamento. Tras la colisión, señaló que el vehículo perdió la conexión satelital y de Internet, por lo que se descontroló.

En tanto, a pesar del choque, las autoridades informaron que no se registraron situaciones graves ya que se produjo en una zona con poco movimiento de personas y vehículos. Además, se registró en un lugar definido como un área controlada y libre de riesgos.

Por su parte, la Policía confirmó que el joven, un estudiante de ingeniería informática, no cometió ningún delito y lo definió como un "activo" para Pakistán.

Una argentina relató cómo fue su viaje en un auto sin conductor

Una joven argentina especialista en ciberseguridad visitó la ciudad norteamericana de San Francisco y registró la experiencia de su primer viaje en Waymo One, el servicio de robotaxis de Google que, a través de sensores e Inteligencia Artificial, permite que los autos circulen sin conductor.

Jesica Lichtensztein, conocida en redes sociales como jesilicht, compartió su reacción en vivo mientras recorría la ciudad californiana a bordo de un automóvil sin chofer.

"Pedí mi primer auto sin conductor emocionada pero siendo consciente de sus problemas éticos y tuve el momento más agridulce de mi vida, y fue peor cuando un día después conocí historias de otros autos autónomos que existieron antes de Waymo y fueron suspendidos", escribió en la publicación.

En cuanto a la parte técnica, analizó que "aunque hayan pasado cosas, en realidad en la ciudad se ve que Waymo para ante personas o movimientos que detecta bastante (parecería que es como aplican lo de 'fallo seguro'), pero sí tiene algunos errores molestos para otros conductores o personas, que puedo subir en otro video".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El ferrocarril Sarmiento viene experimentando varios incidentes en el último tiempo.
play

Caos de tránsito entre Floresta y Caballito por barreras bajas del ferrocarril Sarmiento

El hecho ocurrió en la Autopista Panamericana.

Video: un hombre circuló en plena Autopista Panamericana con el capot levantado y sospechan un choque previo

Habilitaron la colectora Sur de la autopista Dellepiane y una nueva salida hacia Riestra.

Obras en la autopista Dellepiane: habilitaron la colectora Sur y una nueva salida hacia Riestra

play

Nuevas multas para los que estacionen en doble fila en CABA

play

Aeroparque cerró por obras por tres días: qué pasará con los 900 vuelos afectados

A lo largo del circuito, la organización dispondrá de puestos de hidratación cada cinco kilómetros.

Media Maratón de Buenos Aires 2026: a qué hora empieza, cuál es el circuito y qué calles estarán cortadas

Rating Cero

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

Alejandro y Tini Stoessel.

Se filtró el punto clave que traba la firma del acuerdo entre Tini y Alejandro Stoessel

Callejero Fino y un antecendete que complica su situación.

Mientras Callejero Fino continúa detenido, revelaron un antecedente que podría complicar su situación judicial

Los influencers confirmaron el sexo de su próximo hijo.

Es una de las parejas del momento y acaban de anunciar que serán padres de una nena

La actriz descartó la posibilidad de frenar su carrera pese a sus problemas de salud.

"No queda otra": la contundente frase de María Valenzuela sobre su salud a los 70 años

últimas noticias

Fernando Cerimedo.

Desde la cárcel, Cerimedo le exigió a Nadia Beller que deje de acusarlo "sin pruebas"

Hace 10 minutos
Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

Hace 14 minutos
El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

Hace 24 minutos
Un joven chocó con un patrullero mientras mostraba su auto autónomo.

Insólito video: mostraba cómo funciona su auto autónomo y chocó contra un patrullero

Hace 27 minutos
El presidente Javier Milei y Martín Rappallini, titular de la UIA. 

La UIA hará el acto por el Día de la Industria sin Milei y con reclamos por el rumbo productivo

Hace 30 minutos