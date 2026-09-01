Insólito video: mostraba cómo funciona su auto autónomo y chocó contra un patrullero

Se trata de un vehículo que se maneja sin conductor e impactó a otro automóvil de la Policía. El joven explicó que fue por una pérdida de la conexión satelital y de Internet.

Un hombre protagonizó un insólito accidente en Pakistán cuando mostraba cómo funcionaba un automóvil autónomo y chocó contra un patrullero. El hecho, por el cual no se registraron heridos, quedó registrado en un video y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

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El suceso ocurrió mientras el hombre, llamado Ehsan Zafar, contaba que modificó el mecanismo de su auto para que se traslade de forma independiente, y en ese momento impactó a un vehículo de la Policía que se encontraba enfrente del Parlamento. Tras la colisión, señaló que el vehículo perdió la conexión satelital y de Internet, por lo que se descontroló.

En tanto, a pesar del choque, las autoridades informaron que no se registraron situaciones graves ya que se produjo en una zona con poco movimiento de personas y vehículos. Además, se registró en un lugar definido como un área controlada y libre de riesgos.

Por su parte, la Policía confirmó que el joven, un estudiante de ingeniería informática, no cometió ningún delito y lo definió como un "activo" para Pakistán.

Una joven argentina especialista en ciberseguridad visitó la ciudad norteamericana de San Francisco y registró la experiencia de su primer viaje en Waymo One , el servicio de robotaxis de Google que, a través de sensores e Inteligencia Artificial , permite que los autos circulen sin conductor .

Jesica Lichtensztein, conocida en redes sociales como jesilicht, compartió su reacción en vivo mientras recorría la ciudad californiana a bordo de un automóvil sin chofer.

"Pedí mi primer auto sin conductor emocionada pero siendo consciente de sus problemas éticos y tuve el momento más agridulce de mi vida, y fue peor cuando un día después conocí historias de otros autos autónomos que existieron antes de Waymo y fueron suspendidos", escribió en la publicación.

En cuanto a la parte técnica, analizó que "aunque hayan pasado cosas, en realidad en la ciudad se ve que Waymo para ante personas o movimientos que detecta bastante (parecería que es como aplican lo de 'fallo seguro'), pero sí tiene algunos errores molestos para otros conductores o personas, que puedo subir en otro video".