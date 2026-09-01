Insólito video: mostraba cómo funciona su auto autónomo y chocó contra un patrullero

Un hombre protagonizó un insólito accidente en Pakistán cuando mostraba cómo funcionaba un automóvil autónomo y chocó contra un patrullero. El hecho, por el cual no se registraron heridos, quedó registrado en un video y se viralizó rápidamente en las redes sociales.
El suceso ocurrió mientras el hombre, llamado Ehsan Zafar, contaba que modificó el mecanismo de su auto para que se traslade de forma independiente, y en ese momento impactó a un vehículo de la Policía que se encontraba enfrente del Parlamento. Tras la colisión, señaló que el vehículo perdió la conexión satelital y de Internet, por lo que se descontroló.
En tanto, a pesar del choque, las autoridades informaron que no se registraron situaciones graves ya que se produjo en una zona con poco movimiento de personas y vehículos. Además, se registró en un lugar definido como un área controlada y libre de riesgos.
Por su parte, la Policía confirmó que el joven, un estudiante de ingeniería informática, no cometió ningún delito y lo definió como un "activo" para Pakistán.
Una argentina relató cómo fue su viaje en un auto sin conductor
Una joven argentina especialista en ciberseguridad visitó la ciudad norteamericana de San Francisco y registró la experiencia de su primer viaje en Waymo One, el servicio de robotaxis de Google que, a través de sensores e Inteligencia Artificial, permite que los autos circulen sin conductor.
Jesica Lichtensztein, conocida en redes sociales como jesilicht, compartió su reacción en vivo mientras recorría la ciudad californiana a bordo de un automóvil sin chofer.
"Pedí mi primer auto sin conductor emocionada pero siendo consciente de sus problemas éticos y tuve el momento más agridulce de mi vida, y fue peor cuando un día después conocí historias de otros autos autónomos que existieron antes de Waymo y fueron suspendidos", escribió en la publicación.
En cuanto a la parte técnica, analizó que "aunque hayan pasado cosas, en realidad en la ciudad se ve que Waymo para ante personas o movimientos que detecta bastante (parecería que es como aplican lo de 'fallo seguro'), pero sí tiene algunos errores molestos para otros conductores o personas, que puedo subir en otro video".