Video: soldados israelíes asesinaron a dos jóvenes palestinos que estaban de rodillas y con las manos en alto

Según datos de Naciones Unidas, en los últimos dos años, las fuerzas israelíes y los colonos judíos asesinaron a unos 1.030 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, incluidos 223 menores de edad.

Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí dijo que "Los combatientes actuaron exactamente como se espera de ellos: los terroristas deben morir".

Dos efectivos de la Fuerza de Defensa de Israel ejecutaron de manera extrajudicial a dos jóvenes palestinos que estaban desarmados, en la localidad de Yenín, en la zona norte de Cisjordania y uno de los puntos más calientes donde el ejército y la policía israelíes realizan a diario amplias y violentos operativos para avanzar en la ocupación de los territorios palestinos.

El hecho ocurrió el pasado jueves y las imágenes que se difundieron por redes sociales muestran cómo sucedió el asesinato por parte de las fuerzas armadas israelíes. Primero, los uniformados se posicionaron delante de un edificio y una excavadora rompió la puerta de metal del lugar. Por debajo de la misma salieron dos hombres con las manos en alto. Además, se levantaron sus camisas para mostrar que no llevaban armas y, a continuación, se pusieron de rodillas.

Luego, los militares israelíes comenzaron a pegarles patadas. A pesar de que no reaccionaron a los golpes, uno de los soldados les disparó a quemarropa. Las dos víctimas fueron identificadas como Al Muntasir Billah Mahmoud Qassem Abdullah y Yousef Ali Yousef Asaasa, de 26 y 37 años, respectivamente. Ambos palestinos vivían en el barrio de Jabal Abu Dhahir de la localidad de Yenín.

Según la agencia de noticias palestina WAFA, “las fuerzas israelíes, incluidas unidades encubiertas, sitiaron un edificio y abrieron fuego contra el mismo, con cobertura aérea; una excavadora militar demolió la puerta principal del almacén de la casa y obligó a dos hombres a salir, antes de matarlos a quemarropa”.

Por su parte, el Ejército israelí reconoció que el jueves se produjeron los disparos durante una operación conjunta con la Policía Fronteriza en Yenín, donde “las fuerzas detuvieron a personas buscadas por llevar a cabo actividades terroristas, como lanzar explosivos y disparar contra las fuerzas de seguridad”.

Mediante un comunicado, la Fuerza de Defensa de Israel dijo que "los dos sospechosos escaparon. Tras su salida, se disparó" contra ellos. Sin embargo, el video muestra que el ejército mintió, ya que se observa claramente que los dos palestinos sospechosos fueron baleados cuando se encontraban desarmados y rendidos en el suelo. Por lo que su asesinato fue una ejecución extrajudicial y considerada un crimen de guerra por la Convención de Ginebra.

Por último, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, respaldó a los soldados que fusilaron a los palestinos. "Los combatientes actuaron exactamente como se espera de ellos: los terroristas deben morir", aseguró.

Según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en los últimos dos años, las fuerzas israelíes y los colonos judíos asesinaron a unos 1.030 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este (territorios ocupados por Israel), incluidos 223 menores de edad.

