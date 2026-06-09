Cataratas del Iguazú: apareció un nuevo video del hombre que intentó recuperar su celular Un turista brasileño traspasó las líneas de seguridad, se tiró desde la pasarela para volver a agarrar su teléfono y quedó rodeado por la corriente. Por Agregar C5N en









El insólito momento de un turista brasileño. Redes sociales

Un turista brasileño se tiró desde la pasarela que la gente utiliza para caminar en medio de las Cataratas del Iguazú para poder recuperar su celular, que se había caído al agua. El hecho había quedado grabado por uno de los presentes y ahora apareció una toma desde otro lado donde se lo ve haciendo pie.

El insólito hecho se hizo viral en redes sociales y en este nuevo video se puede ver cómo arriesga su vida con mayor claridad. Se trata de uno de los lugares más visitados del parque, por lo que había mucha presencia de turistas.

En el video se puede observar cómo se cuelga desde la estructura y se queda con el agua hasta las rodillas, pero se nota que puede hacer pie en esa zona, es decir, no había una gran profundidad. Sin embargo, hay una fuerte corriente que era peligrosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgenciaElVigia/status/2064081617778356454&partner=&hide_thread=false Se tiró a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular



Un turista brasileño protagonizó un insólito y peligroso episodio en las Cataratas del Iguazú: cruzó las barreras de seguridad y se arrojó al agua para recuperar su teléfono.



El hecho ocurrió en la pasarela que… pic.twitter.com/3qTOu6GNqD — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) June 8, 2026

El hombre logró recuperar su celular y volvió a trepar por la pasarela para volver al recorrido. Pero, luego del incidente, el personal de los bomberos civiles que realiza tareas permanentes de monitoreo intervino para asistir en la situación.