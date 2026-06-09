Cataratas del Iguazú: apareció un nuevo video del hombre que intentó recuperar su celular

Un turista brasileño se tiró desde la pasarela que la gente utiliza para caminar en medio de las Cataratas del Iguazú para poder recuperar su celular, que se había caído al agua. El hecho había quedado grabado por uno de los presentes y ahora apareció una toma desde otro lado donde se lo ve haciendo pie.
El insólito hecho se hizo viral en redes sociales y en este nuevo video se puede ver cómo arriesga su vida con mayor claridad. Se trata de uno de los lugares más visitados del parque, por lo que había mucha presencia de turistas.
En el video se puede observar cómo se cuelga desde la estructura y se queda con el agua hasta las rodillas, pero se nota que puede hacer pie en esa zona, es decir, no había una gran profundidad. Sin embargo, hay una fuerte corriente que era peligrosa.
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El hombre logró recuperar su celular y volvió a trepar por la pasarela para volver al recorrido. Pero, luego del incidente, el personal de los bomberos civiles que realiza tareas permanentes de monitoreo intervino para asistir en la situación.
Desde la administración del Parque Nacional Iguazú aseguraron que el hombre fue advertido y permaneció acompañado por el resto de la visita. Aprovecharon para recordar que está prohibido cruzar las barreras de seguridad instaladas en los senderos.
No se dio a conocer si el turista sufrió lesiones o necesitó atención médica, pero solo parece haberse mojado en el nuevo video que se publicó en las redes.