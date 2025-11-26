26 de noviembre de 2025 Inicio
Israel prohibió que entrara a Gaza el papamóvil reconvertido en clínica ordenado por el Papa Francisco

A comienzos de este año, Jorge Bergoglio encargó la fabricación del "vehículo de la esperanza" para atender a los heridos y enfermos de la Franja. El coche había sido utilizado durante visita a Belén, en 2014.

El vehículo de la esperanza tuvo una remodelación completa para que pueda circular entre las calles destruidas de Gaza y logre entrar a zonas inaccesibles para las ambulancias normales.

Uno de los últimos deseos en vida del Papa Francisco fue que el papamóvil utilizado durante su visita a Belén, en el territorio palestino de Cisjordania, en 2014, sea reconvertido en una clínica itinerante con el objetivo de ayudar a los heridos y enfermos de la Franja De Gaza. Sin embargo, después de que el vehículo sea presentado durante este martes, el Estado de Israel prohibió que ingresara al territorio arrasado durante los últimos dos años.

El reconvertido papamóvil, ahora bautizado "vehículo de la esperanza", se encuentra en varado en Cisjordania y a la espera de que las autoridades israelíes aprueben su ingreso a la Franja. Así lo confirmó el secretario general de Cáritas Internacional, Alistair Dutton, quien aseguró que "se está negociando su entrada en Gaza".

La intención es que el "vehículo de la esperanza" se sume a otras diez clínicas itinerantes que tiene la organización en el territorio y que “han sido dañadas durante los dos años de guerra”. Según Dutton, esta nueva clínica móvil “empezaría a coordinarse con ellas para ver dónde resultaría más útil”.

El Papa Francisco visitó Belén, dentro de Cisjordania, durante el año 2014.

Cáritas subrayó que los gazatíes tienen una extrema necesidad humanitaria y recordó que las agencias de Naciones Unidas estimaron en más de 20 mil los niños que fueron asesinados por el asedio israelí durante la escalada del conflicto que comenzó después del ataque de Hamás del 8 de octubre de 2023. Según las autoridades sanitarias locales, un total de 69.756 personas resultaron muertas y otras 170.946 fueron heridas desde que Israel comenzó su ofensiva militar.

El "vehículo de la esperanza" tuvo una remodelación completa para que pueda circular entre las calles destruidas de Gaza y logre entrar a zonas inaccesibles para las ambulancias normales. En su interior, esta clínica móvil tiene un espacio de trabajo médico que incluye un área para examinación de heridos, equipos para asistir traumatismos, amputaciones y tratamientos pediátricos de emergencias. Además, cuenta con unidades de refrigeración para poder transportar vacunas y antibióticos.

El proyecto de la reconversión del papamóvil a esta clínica itinerante fue aprobado por el propio Jorge Bergoglio a principios de este año, cuando le escribió una carta al cardenal de Estocolmo, Anders Arborelius, para encargarle la iniciativa. “Esto no es solo una intervención médica, es nuestra responsabilidad moral frente a una catástrofe en desarrollo”, afirmó Anton Asfar, secretario general de Cáritas Jerusalén y líder del proyecto, durante la presentación del "vehículo de la esperanza". Sin embargo, Israel aún impide su ingreso a la Franja de Gaza.

