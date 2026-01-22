Encontraron a Boro, el perro perdido salvado por una embarazada en el accidente de trenes en España La mascota se había escapado, a pesar de los intentos de su dueña, Ana García Aranda, de protegerlo. Fue hallado cerca de la zona gracias a la ayuda de una perra en celo. Por + Seguir en







Encontraron a Boro. La Vanguardia

El perro Boro, el cual se había perdido el día del accidente en medio del susto por lo ocurrido, fue encontrado y ya se lo quedó su familia. A pesar de que, en un principio, había sido identificado, pero no pudo ser rescatado.

La búsqueda se originó luego de que una de las sobrevivientes del accidente de trenes en Adamuz, identificada como Ana García Aranda, contara que se despidió de su hermana embarazada y revelara que busca a su perro, el cual viajaba con ellas. "Yo creo que se golpeó tratando de proteger al perro. Si no puedo hacer nada por ella, al menos que pueda encontrar a Boro", indicó.

Y sobre su búsqueda al perro contó: "Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo; después echó a correr, pero no pude ir a buscarlo porque no podía dejar a mi hermana. Si no puedo hacer nada por mi hermana, al menos que pueda encontrar a mi perro, que se fue corriendo y yo creo que no tenía ninguna herida".

Finalmente, decidieron poner una perra en celo en la zona para atraer su atención y lo lograron. El animal fue rescatado y ya volvió a con su familia.