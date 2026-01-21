El ciclón Harry azota Europa: las imágenes de los destrozos en Grecia, Italia, España y Portugal Olas enormes y vientos de hasta 120 kilómetros por hora arrasan las costas de Cataluña, Córcega y Sicilia. Se evacuaron miles de personas y ya hay un muerto en Grecia. Por + Seguir en







El temporal extremo mantiene en alerta roja a Grecia, Italia, España y Portugal.

Momentos de extrema preocupación se viven en Grecia, Italia, España y Portugal, que permanecen bajo alerta roja por la furia del ciclón Harry y por la ineludible amenaza de un nuevo frente atlántico que traerá olas de hasta 15 metros. Según informaron medios internacionales, ya se constató la muerte de un guardacosta, varios destrozos y miles de personas evacuadas para resguardar su integridad.

La catástrofe climática puso en alerta roja a todos los países del mar Mediterráneo, entre ellos España, Francia, Malta e Italia. En las redes sociales aparecieron varios videos que compartieron usuarios de distintas zonas. Las imágenes hablan por sí solas: se puede ver la avanzada del mar sobre las costas de Calabria, Sicilia y Cerdeña, en Italia, o de Barcelona, en España, con olas gigantes que arrasan todo lo que encuentran a su paso. También se registraron destrozos en el diminuto estado insular de Malta y en la isla de Córcega, que pertenece a Francia.

El fenómeno es conocido como marejada ciclónica y se trata de una subida anormal del nivel del mar causada por un ciclón. Además del alerta roja que circula en toda la región afectada, se suspendieron los servicios de ferry a Cerdeña y las islas más pequeñas, y se evacuaron cerca de 200 personas en las zonas más agredidas por la tormenta.

Asimismo, también se restringieron los servicios de aviación. Por ejemplo, en el aeropuerto Falcone Borsellino (Sicilia, Italia), las intensas ráfagas imposibilitaron el aterrizaje de los aviones durante la noche, lo que derivó en cancelaciones y desvíos. Aunque de a poco la operatividad comenzó a regularizarse, el sistema de transporte aéreo sigue experimentando importantes retrasos debido a la inestabilidad en el área mediterránea.

Embed La furia del ciclón Harry se manifestó con una violencia inusual, registrando olas con crestas de hasta 9 metros de altura y vientos con velocidades cerca de los 120 km/h. En algunas zonas, las barreras de contención de los puertos fueron totalmente superadas por el mar, ocasionando inundaciones que anegaron las calles en cuestión de segundos.