Otro tren chocó en España: impactó con una grúa y dejó varios pasajeros heridos

Se trata de un Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha que recorría el trayecto de Cartagena a Los Nietos. Por el momento se desconocen las causas del accidente; en el lugar trabaja personal sanitario para asistir a las víctimas.

Días después del trágico accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad que dejó un total de 41 muertos, España sufre una nueva colisión entre una formación con una grúa que se dirigía de Cartagena a Los Nietos . Por el momento se desconoce la cantidad de heridos, pero medios españoles confirmaron que no se reportan víctimas fatales.

Por el momento se desconocen las causas del choque entre una unidad de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) contra una grúa. Según informó la agencia EFE al menos cuatro personas resultaron heridas, pero otros medios reportan solo una.

Según informó La Vanguardia, en el lugar del accidente se desplegó un gran operativo para asistir a los pasajeros, en el kilómetro 6,6, entre el municipio de Alumbres y la barriada de La Esperanza.

Tiempo después, las autoridades españolas confirmaron la cantidad de heridos: "Me informan que solo ha habido 4 heridos de carácter leve y no se ha producido ningún descarrilamiento" .

Siguiendo la evolución del incidente entre un tren de FEVE y una grúa sucedido en Alumbres (Cartagena).



En comunicación permanente con los servicios de emergencia y sanitarios que ya están movilizados en la zona.



Me informan que solo ha habido 4 heridos de carácter leve y no… — Fernando López Miras (@LopezMirasF) January 22, 2026

Apareció la caja negra del tren que descarriló en España: cómo fueron los últimos instantes antes del choque

En medio de la investigación para determinar qué fue lo que sucedió en el primer descarrilamiento y choque de trenes en Córdoba, España, dieron a conocer la caja negra de la formación, que se puso en contacto con el centro de mando de Atocha.

En el mismo apareció la conversación previa del maquinista del tren Iryoque de la formación que chocó contra un tren Alvia, que venía en sentido contrario por la otra vía, a las 19.45, para indicar que el convoy había sufrido “un enganchón” a consecuencia del cual había descarrilado.

Toda esta conversación, en dos momentos diferentes, quedó registrada en la caja negra del tren 6189 de la empresa Iryo: en el diálogo, las autoridades creen que el maquinista no tenía noción completa de lo que acababa de suceder ya que su tono de hablar era calmada, incluso cuando avisa que va a dejar la cabina para ir a ver qué había sucedido con su tren.

La primera comunicación también mantiene el interrogante sobre la mecánica y la secuencia del accidente. Por el momento no se interpretó cuando indicó que el tren sufrió un “enganchón”, y se espera que próximamente el maquinista declare ante la Justicia, ya que servirá para explicar gran parte de la causa del trágico accidente.

Es decir, que si por “enganchón” se refirió al momento en que el tren pudo comenzar a descarrilarse por golpear en el lugar en donde se ha constatado que un tramo de la vía falta. O si fue exactamente al revés. El tren descarriló, por un motivo aún desconocido, y, al salirse de su trocha, arrancó un tramo de la vía férrea.