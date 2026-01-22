22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Otro tren chocó en España: impactó con una grúa y dejó varios pasajeros heridos

Se trata de un Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha que recorría el trayecto de Cartagena a Los Nietos. Por el momento se desconocen las causas del accidente; en el lugar trabaja personal sanitario para asistir a las víctimas.

Por
Otro tren chocó en España: impactó con una grúa y dejó varios pasajeros heridos

Otro tren chocó en España: impactó con una grúa y dejó varios pasajeros heridos

Días después del trágico accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad que dejó un total de 41 muertos, España sufre una nueva colisión entre una formación con una grúa que se dirigía de Cartagena a Los Nietos. Por el momento se desconoce la cantidad de heridos, pero medios españoles confirmaron que no se reportan víctimas fatales.

Encontraron a Boro.
Te puede interesar:

Encontraron a Boro, el perro perdido salvado por una embarazada en el accidente de trenes en España

Por el momento se desconocen las causas del choque entre una unidad de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) contra una grúa. Según informó la agencia EFE al menos cuatro personas resultaron heridas, pero otros medios reportan solo una.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ORMurcia/status/2014301686769094801&partner=&hide_thread=false

Según informó La Vanguardia, en el lugar del accidente se desplegó un gran operativo para asistir a los pasajeros, en el kilómetro 6,6, entre el municipio de Alumbres y la barriada de La Esperanza.

Tiempo después, las autoridades españolas confirmaron la cantidad de heridos: "Me informan que solo ha habido 4 heridos de carácter leve y no se ha producido ningún descarrilamiento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LopezMirasF/status/2014307054811222054?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2014307054811222054%7Ctwgr%5E6fa08063aa2fc75097b5066d681727726689fea1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftheobjective.com%2Fdirecto%2Fespana%2F2026-01-22%2Fultima-hora-accidentes-tren-directo%2F&partner=&hide_thread=false

Apareció la caja negra del tren que descarriló en España: cómo fueron los últimos instantes antes del choque

En medio de la investigación para determinar qué fue lo que sucedió en el primer descarrilamiento y choque de trenes en Córdoba, España, dieron a conocer la caja negra de la formación, que se puso en contacto con el centro de mando de Atocha.

En el mismo apareció la conversación previa del maquinista del tren Iryoque de la formación que chocó contra un tren Alvia, que venía en sentido contrario por la otra vía, a las 19.45, para indicar que el convoy había sufrido “un enganchón” a consecuencia del cual había descarrilado.

Toda esta conversación, en dos momentos diferentes, quedó registrada en la caja negra del tren 6189 de la empresa Iryo: en el diálogo, las autoridades creen que el maquinista no tenía noción completa de lo que acababa de suceder ya que su tono de hablar era calmada, incluso cuando avisa que va a dejar la cabina para ir a ver qué había sucedido con su tren.

La primera comunicación también mantiene el interrogante sobre la mecánica y la secuencia del accidente. Por el momento no se interpretó cuando indicó que el tren sufrió un “enganchón”, y se espera que próximamente el maquinista declare ante la Justicia, ya que servirá para explicar gran parte de la causa del trágico accidente.

Es decir, que si por “enganchón” se refirió al momento en que el tren pudo comenzar a descarrilarse por golpear en el lugar en donde se ha constatado que un tramo de la vía falta. O si fue exactamente al revés. El tren descarriló, por un motivo aún desconocido, y, al salirse de su trocha, arrancó un tramo de la vía férrea.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El perro desaparecido tras el choque de trenes en España.

España: encontraron al perro desaparecido tras el choque de trenes, pero escapó

“Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”, pedido desesperado del maquinista

Apareció la caja negra del tren que descarriló en España: cómo fueron los últimos instantes antes del choque

Descarrilaron los tres últimos vagones de una formación de la firma Iryo, que iba de Málaga a Madrid.

Quiénes son las 20 víctimas confirmadas del choque de trenes en España

Raquel, de 32 años, intentó salvar a su perro.

Choque de trenes en España: una embarazada terminó internada por intentar salvar a su perro, que está desaparecido

Descarrilamiento de tren en Cataluña: actualizan a 37 los heridos y confirman un muerto

Descarrilamiento de tren en Cataluña: actualizan a 37 los heridos y confirman un muerto

Rogelio y Eleuterio Villanueva trabajaron durante años en la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, pero fueron despedidos sin motivos al iniciarse la pandemia.
play

Nuevas denuncias contra Julio Iglesias: tres trabajadores lo demandaron por despido injustificado

Rating Cero

play

Se conocen los nominados al Oscar: ¿qué pasará con Belén, la candidata argentina?

Presenta a tres familias completamente diferentes que compiten desesperadamente por adquirir una propiedad.
play

Imperdible para ver en el verano 2026: la serie de Netflix de 8 capítulos de 30 minutos

Esta producción generó impacto inmediato y se posicionó entre las más reproducidas a nivel global por la vigencia intacta de su protagonista.
play

Esta película tiene a los 3 mosqueteros junto a Leonardo Di Caprio y fue furor en los 90: acaba de llegar a Netflix

Alex, de 32 años, volvió a sorprender en redes sociales.

"A mí me pasó lo mismo": la inesperada comparación de Alex Caniggia con Brooklyn Beckham

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

últimas noticias

Es un ejercicio muy sencillo con gran impacto en la salud. 

El ejercicio sencillo para proteger las rodillas y no tener problemas

Hace 10 minutos
Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062.

ANSES acredita $108.062 en febrero 2026: quiénes pueden acceder a este extra

Hace 19 minutos
Anses explicó si la Tarjeta Alimentar tendrá aumento en febrero o no.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay aumento en febrero 2026?

Hace 20 minutos
Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por actos racistas

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por los gestos

Hace 21 minutos
Anses confirmó el monto del bono para jubilados en febrero.

Se confirmó de cuánto será el bono para jubilados de ANSES en febrero 2026

Hace 26 minutos