Así es el robot del futuro que prepara el desayuno y dobla la ropa Un desarrollo presentado en la antesala de una feria clave anticipa un nuevo escenario para las tareas del hogar.







CLOiD, el robot doméstico que cocina y dobla la ropa. LG

La robótica vuelve a ocupar un rol central en una nueva edición del Consumer Electronics Show de Las Vegas.

Un robot humanoide fue diseñado para realizar tareas domésticas como cocinar, lavar platos y doblar ropa.

El dispositivo funciona como asistente inteligente y se vincula con electrodomésticos conectados.

Su presentación oficial se realizará en CES 2026, aunque todavía no se conoce precio ni fecha de lanzamiento. Así es el robot del futuro que prepara el desayuno y dobla la ropa, un desarrollo que vuelve a colocar a la robótica doméstica en el centro de la escena tecnológica. En la antesala de una nueva edición del CES de Las Vegas, una de las ferias más influyentes del sector, comenzó a circular la información sobre un autómata pensado para asistir en las tareas cotidianas del hogar.

El dispositivo fue concebido con una fisonomía humanoide y capacidades que lo acercan al rol de asistente integral dentro de la casa. Las imágenes difundidas muestran al robot realizando acciones que van desde el lavado de platos hasta la preparación de alimentos, además del doblado de ropa limpia y el acompañamiento durante rutinas de entrenamiento físico en el hogar.

El desarrollo pertenece a LG, que lo presentará oficialmente durante CES 2026 con el objetivo de reducir el esfuerzo físico y el tiempo dedicado a las tareas domésticas. Desde la compañía explicaron que el proyecto se apoya en inteligencia artificial y en la integración de ecosistemas conectados, con la meta de avanzar hacia un hogar con menos trabajo cotidiano.

El autómata se llama CLOiD y se destaca por su estructura claramente inspirada en el cuerpo humano. Cuenta con cabeza, torso y dos brazos, cada uno con siete grados de movimiento, además de un eje en la cadera que le permite inclinarse y doblarse para interactuar mejor con su entorno.

Más allá del aspecto físico, CLOiD incorpora comunicación verbal y una pantalla en el rostro capaz de mostrar gestos o expresiones, lo que refuerza su interacción con las personas y apunta a una relación más natural entre humanos y tecnología dentro del hogar.