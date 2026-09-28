Video: otro impactante alud en Nepal deja al menos cuatro muertos y más de una decena de desaparecidos El hecho ocurrió en la base de un campamento de la montaña Himlung, en el himalaya nepalí, cerca de la frontera con la región china de Tíbet. La información fue confirmada por la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, que informó que hay al menos 12 desaparecidos tras el hallazgo de los primeros cuatro cuerpos. Por Agregar C5N en









El campamento base de la montaña Himlung, en el Himalaya nepalí y cerca de la frontera con el Tíbet, quedó sepultado por la nieve durante la mañana del domingo en un desastre que dejó cuatro muertos y al menos 12 desaparecidos. Los últimos días de lluvias y nevadas habían complicado la zona, donde varias empresas preparaban el terreno para recibir a turistas de montaña.

Los equipos de rescate retomaron este lunes la búsqueda. En declaraciones a la agencia AFP, el presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, Tul Sing Gurung, precisó que ya fueron hallados dos cuerpos. Luego, se confirmaron otros dos fallecidos más. Aún hay una docena de desaparecidos y ocho guías integran el equipo de búsqueda.

Según detalló el montañista Mingma G. Sherpa, que coordina las tareas, los fallecidos eran guías, mientras que los desaparecidos son personal de cocina del campamento. Los primeros reportes hablaban de 10 desaparecidos, una cifra que luego se corrigió. Sherpa lamentó que el mal clima impidió llegar antes: los rescatistas alcanzaron el lugar recién en la noche del domingo y, con mejores condiciones, podrían haberse salvado vidas.

La policía local estimó que había al menos 22 personas en el campamento cuando ocurrió el alud, aunque todavía no se conoce el número exacto por la lejanía de la zona y la pérdida de comunicaciones.

Pese al panorama, entre los organizadores todavía hay lugar para la esperanza. Bibhuti Chand Thakur, director de la empresa Himalayan Holidays Nepal, aseguró que las chances de hallar sobrevivientes siguen siendo altas porque "la nieve aún está fresca".