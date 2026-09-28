Video: otro impactante alud en Nepal deja al menos cuatro muertos y más de una decena de desaparecidos

El campamento base de la montaña Himlung, en el Himalaya nepalí y cerca de la frontera con el Tíbet, quedó sepultado por la nieve durante la mañana del domingo en un desastre que dejó cuatro muertos y al menos 12 desaparecidos. Los últimos días de lluvias y nevadas habían complicado la zona, donde varias empresas preparaban el terreno para recibir a turistas de montaña.
Los equipos de rescate retomaron este lunes la búsqueda. En declaraciones a la agencia AFP, el presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, Tul Sing Gurung, precisó que ya fueron hallados dos cuerpos. Luego, se confirmaron otros dos fallecidos más. Aún hay una docena de desaparecidos y ocho guías integran el equipo de búsqueda.
Según detalló el montañista Mingma G. Sherpa, que coordina las tareas, los fallecidos eran guías, mientras que los desaparecidos son personal de cocina del campamento. Los primeros reportes hablaban de 10 desaparecidos, una cifra que luego se corrigió. Sherpa lamentó que el mal clima impidió llegar antes: los rescatistas alcanzaron el lugar recién en la noche del domingo y, con mejores condiciones, podrían haberse salvado vidas.
La policía local estimó que había al menos 22 personas en el campamento cuando ocurrió el alud, aunque todavía no se conoce el número exacto por la lejanía de la zona y la pérdida de comunicaciones.
Pese al panorama, entre los organizadores todavía hay lugar para la esperanza. Bibhuti Chand Thakur, director de la empresa Himalayan Holidays Nepal, aseguró que las chances de hallar sobrevivientes siguen siendo altas porque "la nieve aún está fresca".
Las autoridades nepalíes habían advertido por condiciones meteorológicas adversas en todo el territorio durante el fin de semana. Las lluvias comenzaron el 24 de septiembre en varias regiones, hubo nevadas en el norte y se suspendieron las actividades de montañismo y senderismo en algunas cumbres.
La avalancha se suma a otra tragedia reciente. Nepal todavía intenta reponerse del colapso de un glaciar que el 26 de agosto arrasó todo a su paso cerca de la frontera con el Tíbet: dejó más de 1.400 muertos y unos 6.000 desaparecidos, en uno de los peores desastres de su historia. El país concentra ocho de las 14 montañas del mundo que superan los 8.000 metros y depende en buena medida del turismo de montaña.