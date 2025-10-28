Video: las impactantes imágenes de la guerra contra el narcotráfico en Brasil

La guerra entre los cárteles narcos en las favelas de Brasil tuvo una saldo fatal de 64 muertos, entre ellos 4 agentes de la Policía. El caos de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y dos carteles de narcotraficantes se extendió en los complejos de favelas Alemão y Penha, en la Zona Norte de Río de Janeiro.
Hubo un mega operativo de seguridad con 2.500 policías y se libraron 100 órdenes de allanamientos. Según trascendió, los violentos usaron drones para lanzar las bombas contra las fuerzas de seguridad. Dejó un saldo de 81 detenidos.
A los agentes de la policía militar y la civil involucrados se sumaron 30 vehículos blindados, 2 helicópteros, varios drones policiales y 12 vehículos de demolición.
Una de las bandas es el Comando Vermelho (CV) que surgió en las cárceles de cariocas en los años 70, como una alianza entre presos comunes y políticos. Con el paso del tiempo se transformó en una organización criminal que se dedica a los delitos de narcotráfico, robos y secuestros.
En medio de los enfrentamientos que la llevan horas, los narcotraficantes dejaron un mensaje en donde resaltaron que están en pie de guerra con la policía brasileña y las fuerzas especiales de combate: "Vamos a matar a todo el mundo".
Las autoridades anunciaron que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Mientras, el Comando narco cortó el tráfico de al menos 15 de puntos de la ciudad.
Las autoridades locales anticiparon que las acciones continuarán en los próximos días como parte de una ofensiva prolongada contra las facciones criminales en las zonas dominadas por el narcotráfico.
El objetivo del operativo es ejecutar órdenes de arresto contra miembros del CV, 30 de los cuales son de afuera de Río, que están escondidos en dos complejos de favelas identificados por la investigación como bases para el proyecto de expansión territorial de los narcotraficantes.