Benjamin Netanyahu ordenó ataques "inmediatos y contundentes" en Gaza El gobierno israelí acusó a Hamás de disparar contra sus tropas en el sur de la Franja. También denunció una "clara violación" del acuerdo de paz por las demoras en la entrega de los cuerpos de los 13 rehenes restantes.







Netanyahu mantuvo una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad. Captura

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamás de violar el alto al fuego y ordenó a su ejército realizar ataques "inmediatos y contundentes" en la Franja de Gaza, lo que representa una nueva prueba para el frágil acuerdo de paz mediado por Estados Unidos.

"Tras consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó al ejército que lleve a cabo inmediatamente ataques contundentes en la Franja de Gaza", informó su oficina este martes en un comunicado. La decisión se anunció tras una reunión de emergencia del gabinete de seguridad.

Las tensiones habían comenzado a escalar durante las primeras horas de la jornada, cuando Israel denunció que los restos entregados este lunes por Hamás no correspondían a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que debía devolver. En cambio, se identificaron como pertenecientes a Ofir Tzarfati, secuestrado en el festival Nova.

Tzarfati fue asesinado en cautivario y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recuperaron su cuerpo en noviembre de 2023. En marzo de 2024, su familia recibió restos adicionales y ahora, por tercera vez, se recuperaron más partes para su entierro. Netanyahu lo calificó como una "clara violación" del acuerdo de paz.

A esto se sumaron enfrentamientos en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, en los que Israel acusó a Hamás de disparar contra las FDI. En consecuencia, Netanyahu ordenó al ejército llevar a cabo ataques contundentes sobre la Franja para responder a las agresiones del grupo palestino.

Por su parte, Hamás también acusó a Israel de llevar a cabo distintas "violaciones" del alto el fuego. Su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, anunciaron en Telegram que retrasarán la entrega del cadáver de un presunto rehén que debía hacerse este martes por la noche. Además, advirtieron que "cualquier escalada" en las operaciones por parte de las FDI retrasará aún más los operativos de búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos que aún permanecen en Gaza.