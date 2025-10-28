Brasil: Jair Bolsonaro apeló la condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

Los abogados del expresidente del país vecino cuestionaron el desarrollo del juicio y le pidieron al Supremo Tribunal Federal que reduzca la pena.

Los abogados del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro , quien fue condenado por la Justicia a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva , pidieron al Supremo Tribunal Federal que se reduzca la pena y advirtieron que los jueces violaron el derecho a la defensa.

Según consignó CNN, los abogados del exmandatario brasileño marcaron que se le impidió el derecho a la defensa durante el juicio y que fue condenado tras una declaración "viciada y contradictoria" de un auxiliar llamado Mauro Cid , ya que señalaron que varió.

En tal sentido, también afirmaron que la Justicia cometió un error por considerar como delitos distintos el golpe de Estado y la abolición violenta del Estado democrático de derecho.

En tanto, el medio mencionado agregó que los letrados del líder del Partido Liberal (PL) señalaron que los abogados no examinaron distintas pruebas ya que hubo un plazo corto, además de que el juez Alexandre de Moraes , integrante del Supremo Tribunal Federal , rechazara considerar los pedidos para posponerlo.

Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre por los magistrados de la Primera Sala, quienes emitieron sus votos. Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes votaron a favor de la condena, mientras que Luiz Fux se pronunció en contra. El voto del juez de Moraes, relator del caso, fue particularmente influyente, ya que argumentó que el expresidente había liderado una compleja organización criminal para desestabilizar el Estado.

La sentencia establece que Bolsonaro es culpable de múltiples delitos. Los principales cargos son intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. Estos cargos se relacionan directamente con las acciones y declaraciones de Bolsonaro durante su mandato, que según la corte, buscaban subvertir el orden democrático y perpetuarse en el poder.

La pena de prisión se divide en 24 años y 9 meses de reclusión y 2 años y 6 meses de detención. También se aplicó una multa de alrededor de u$s75.000.

El juez de Moraes, al dictar sentencia, resaltó la culpabilidad de Bolsonaro al considerar su papel como líder de una organización criminal. Según su declaración, el expresidente manipuló el aparato estatal y utilizó recursos públicos para difundir "narrativas falsas" con el objetivo de generar inestabilidad social. Moraes también tuvo en cuenta la edad del acusado, más de 70 años, como un factor atenuante al momento de determinar la pena.