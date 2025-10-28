28 de octubre de 2025 Inicio
Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

El gobernador de la ciudad carioca, Cláudio Castro, calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho y confirmó que entre los fallecidos hay cuatro policías.

Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Las fuerzas de seguridad de Brasil llevaron a cabo este martes una megaoperación contra el narcotráfico en la ciudad de Río de Janeiro dejando el saldo de al menos 64 muertos y 81 personas detenidas. El gobernador de la ciudad carioca, Cláudio Castro, calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho y confirmó que entre los fallecidos hay cuatro policías.

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.
Brasil: Jair Bolsonaro apeló la condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

"El más letal en la historia de Brasil este megaoperativo de la policía contra el Comando Vermelho, el grupo narco-terroista que ocupa la favela y las cárceles de Río de Janeiro hace años", informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa De Una.

Del operativo fue contra dos de las favelas más importantes de Río de Janeiro y participaron 2.500 agentes de seguridad con el objetivo de concretar 100 órdenes de arresto. "Se generó un enfrentamiento descomunal con los miembros del grupo narco que respondieron con barricada e incendios en las calles y ataques con drones contra la policía", agregó el especialista en temas internacionales.

La secretaria de Estado de Polícia Civil de Río de Janeiro, confirmó en su cuenta de X que en el operativo "el criminal Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, fue capturado en Chatuba da Penha, Complexo da Penha, Zona Norte de Río de Janeiro. Se le identifica como miembro de la comunidad de Quitungo, en la misma región".

Por su parte, el estado de Río de Janeiro señalaron que "todas las fuerzas de seguridad están en alerta mientras se realiza la operación integrada en los complejos Alemão y Penha. Las unidades están centrando su atención en las principales vías y lugares con mayor concentración de personas".

