24 de marzo de 2026 Inicio
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La abogada detenida en Brasil, tras ser autorizada a volver a la Argentina: "Fue la peor experiencia de mi vida"

Agostina Páez celebró la decisión de la Justicia en el país vecino, en el marco de la acusación por racismo. "Me siento aliviada ahora pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz", reconoció.

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Agostina Páez podrá volver a la Argentina.

Agostina Páez podrá volver a la Argentina.

Agostina Páez, la abogada argentina que fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas, celebró la autorización de la Justicia para regresar al país después de una audiencia llevada adelante este martes y expuso que se disculpó con "las supuestas víctimas".

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En diálogo con la prensa después de la audiencia, Páez manifestó su deseo de volver al país, ya que permanece en Brasil tras haber sido imputada: "En estos días me van a dejar volver a la Argentina. Fue la peor experiencia de mi vida. Me siento aliviada ahora pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. Tengo muchas ganas de estar en Santiago del Estero. No sé cuándo me sacarán la tobillera, lo tiene que resolver el juez".

En tal sentido, señaló que le pidió disculpas a los denunciantes y afirmó que regresaría al país vecino, aunque sufre temor. "Al juez le dije la verdad y todo lo que pasó. Le pedí perdón a las supuestas víctimas. Volvería a Brasil, es un país que me gusta, pero igual tengo miedo", reconoció.

Agostina Páez
Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

Por su parte, la abogada de Páez, Carla Junqueira, se refirió a la postura de la Fiscalía: "La fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina terminó de entender lo que significa el racismo para Brasil y no se opondría a que Agostina vuelva a la Argentina. La Fiscalía redujo el pedido de tres delitos a uno con una pena mínima de dos años reemplazable con servicios comunitarios y pago de reparación a las víctimas".

Las partes alcanzaron un acuerdo y la Justicia autorizó su retorno, imponiéndole además la realización de tareas comunitarias como forma de reparación. Por lo pronto, resta que la Justicia dicte la sentencia definitiva, en la que se establecerá el monto económico que deberá abonar como reparación a las víctimas y la cantidad de horas de tareas comunitarias que Agostina tendrá que cumplir en Santiago del Estero.

La acusación contra Agostina Páez en Brasil

El episodio que originó la causa ocurrió durante un viaje de la abogada a la ciudad carioca. Según su versión, todo comenzó a partir de una discusión por un presunto error en la cuenta del bar. En ese contexto, aseguró que abandonó el lugar en medio de gritos tras un cruce con empleados.

Sin embargo, la secuencia que la compromete quedó registrada en un video que se difundió masivamente en redes sociales y pasó a ser una de las principales pruebas del expediente judicial. En los últimos días, Páez publicó un descargo en sus redes, donde calificó su conducta como “una reacción muy grave” y expresó disculpas públicas. También señaló que no había hablado antes por recomendación de su defensa previa.

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