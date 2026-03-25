25 de marzo de 2026 Inicio
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La abogada detenida en Brasil realizó un descargo en redes sociales: "Aprendí lo que es el racismo"

Tras el fallo de la justicia brasileña, que le permitirá regresar al país, Agostina Páez volvió a disculparse y prometió: "Voy a utilizar mis redes para contarles todo lo que aprendí en este duro proceso". "Pedí perdón y hoy vuelvo a hacerlo", subrayó.

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Agostina Páez volvió a disculparse en redes sociales.

Agostina Páez volvió a disculparse en redes sociales.

Agostina Páez, la abogada retenida en Brasil por racismo, finalmente fue habilitada a volver a la Argentina luego de la primera audiencia en el Tribunal Penal número 37 de Río de Janeiro, donde también se le redujo la pena y se la instó a realizar tareas comunitarias. Tras conocer la noticia, la joven realizó un sentido descargo en redes sociales, donde volvió a pedir disculpas.

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"En este tiempo aprendí lo que es el racismo. Lo que sufrieron y sufren muchas personas. Me informé, hablé con ellos y aprendí y entendí el dolor que puede causar", redactó en una historia de Instagram.

Enseguida pasó a contar cómo vivió sus días en el país vecino: "Fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza. Pero también de mucha reflexión y aprendizaje".

agostina paez posteo

"Pedí perdón y hoy vuelvo a hacerlo. Me arrepiento de mi reacción, cometí un grave error. Me equivoqué, sea cual sea el contexto en el que pasó. Entiendo que pudo haber lastimado a muchas personas y pido a todas las personas que pudieron haberse sentido ofendidas", señaló en uno de los pasajes más profundos del posteo.

Páez enseguida hizo énfasis en cómo es que su caso trascendió no solo en Brasil y en Argentina, sino también en el mundo: "A pesar del calvario que viví, sé que tanta repercusión hizo que se hable del racismo tanto en mi país como en otros lugares del mundo".

Ya encarando el cierre, la abogada de Santiago del Estero comentó: "Me comprometo a que esto no quede solo aquí. Voy a utilizar mis redes para contarles lo que viví y aprendí en este duro proceso".

"Agradezco a todos mis compatriotas que me han apoyado y me han dado fuerzas en estos momentos. Sus mensajes de apoyo, oraciones y palabras han sido un gran consuelo. Espero volver pronto a casa y a mi amada Santiago del Estero", cerró.

En una historia subsiguiente, se tomó los hechos con humor y citó el tuit de un famoso tuitero, CRO, quien escribió sobre su liberación: "Agostina Paez es una boluda, pero es nuestra boluda. Así que se celebra en el Obelisco". Ella, por su parte, agregó: "Y sí. Mi país".

agostina paez 2

La acusación contra Agostina Páez en Brasil

El episodio que originó la causa ocurrió durante un viaje de la abogada a la ciudad carioca. Según su versión, todo comenzó a partir de una discusión por un presunto error en la cuenta del bar. En ese contexto, aseguró que abandonó el lugar en medio de gritos tras un cruce con empleados.

Sin embargo, la secuencia que la compromete quedó registrada en un video que se difundió masivamente en redes sociales y pasó a ser una de las principales pruebas del expediente judicial. En los últimos días, Páez publicó un descargo en sus redes, donde calificó su conducta como “una reacción muy grave” y expresó disculpas públicas. También señaló que no había hablado antes por recomendación de su defensa previa.

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