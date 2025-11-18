Gran expectativa por la posible visita del papa León XIV a Argentina: "Quiero ir" El Sumo Pontífice fue consultado por sus visitas postergadas a Uruguay, Argentina y Perú; y expresó sus deseos de viajar a Sudamérica: "Yo encantado de viajar", expresó. Por







Prevost manifestó su deseo de visitar América Latina.

El papa León XIV confirmó su deseo de viajar a América Latina, en especial a Argentina, y también expresó sus ganas de visitar la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, así como Uruguay y Perú.

El Sumo Pontífice habló con la prensa a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, y explicó que en este año del Jubileo cada día hay actividades, pero que el año que viene ya irán programando poco a poco los viajes y exclamó que "por supuesto" le gustaría volver a América Latina.

"Yo encantado de viajar", expresó, para agregar que le gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México, mientras que desveló que Uruguay, Perú y Argentina también están "pendientes".

Cabe recordar que Robert Prevost posee nacionalidad peruana, ya que pasó más de 40 años como misionero y después como obispo de Chiclayo. Sin embargo, por el momento no se ha confirmado ningún viaje, mientras que su único recorrido internacional previsto será el que realizará del 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos lugares que Francisco quería visitar.