Donald Trump, más complicado: el Senado estadounidense dio luz verde a la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein Pocas horas más tarde que la Cámara de Representantes aprobara la publicación de los documentos que relacionarían al presidente norteamericano con el pederasta millonario, la Cámara Alta también dio su consentimiento a la iniciativa. Por







Los archivos de Jeffrey Epstein complicarían a empresarios, políticos e instituciones financieras. Entre ellos, el presidente Donald Trump.

El Senado de los Estados Unidos acordó por unanimidad este martes aprobar el proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a desclasificar y hacer públicos los documentos del de Jeffrey Epstein, el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019, y que comprometen al presidente norteamericano Donald Trump.

El acompañamiento de la Cámara Alta sucedió horas después de que la Cámara de Representantes diera luz verde a la iniciativa de la llamada Ley de Transparencia con los Papeles de Epstein, con la totalidad de los legisladores, con la excepción de Clay Higgins, republicano de Luisiana.

Durante la sesión de este miércoles, el Senado acordó por unanimidad aprobar la desclasificación de los archivos del caso Epstein de manera automática, una vez que el documento parlamentario llegue desde la Cámara de Representantes.

“El Senado ya ha aprobado el proyecto de ley de Epstein — tan pronto como llegue desde la Cámara”, informó Chuck Schumer, lider de la minoría demócrata en el Senado.

Ahora, para que la ley finalmente sea promulgada y el Departamento de Justicia se encuentre obligado a publicar los documentos clasificados de Epstein, solamente falta la firma del presidente Donald Trump. En los últimos meses, el mandatario se había negado al avance de este proyecto parlamentario y hasta desacreditó a los demócratas que lo llevaban adelante. Pero en un cambio radical de su postura, el domingo pasado le instó a los legisladores republicanos a que acompañaran la iniciativa.

En caso de que finalmente se desclasifiquen los veinte mil archivos del caso Epstein, se espera que se conozcan los nombres de empresarios, políticos y las pruebas de complicidad de instituciones financieras en la red de tráfico sexual de menores de edad que lideró el fallecido millonario, junto a su pareja Ghislaine Maxwell. Ella se encuentra cumpliendo una pena de prisión de veinte años. Entre los personajes que estarían comprometidos en esta trama criminal, se encontraría el presidente Trump, ya que mantuvo una relación de amistad con Epstein por más de quince años.