Los Marines de Estados Unidos empezaron a realizar ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela

Aviones del cuerpo de Marines de los Estados Unidos realizaron este martes ejercicios de fuego en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, e incrementaron una vez más las tensiones con este país latinoamericano ante la posibilidad de una guerra abierta entre ambas naciones.

"Aviones AV-8B Harrier II del Cuerpo de Marines de EE. UU. La 22° Unidad Expedicionaria de Marines realiza un ejercicio de tiro real desde el USS Iwo Jima en el Mar Caribe. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur", publicó la cuenta oficial del Comando Sur de Estados Unidos en la red social X, junto a un video en el que se mostraron los simulacros de combate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/1990902844707467710&partner=&hide_thread=false U.S. Marine Corps AV-8B Harrier II’s with @22nd_MEU, conduct a live-fire ordinance exercise from the USS Iwo Jima in the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of #OpSouthernSpear. @USMC @MARFORSOUTH @USNAVY @NAVSOUTH @SECWAR @DEPTOFWAR pic.twitter.com/L8AhdfjM7i — U.S. Southern Command (@Southcom) November 18, 2025 En medio de las crecientes tensiones con Venezuela, el ministro de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, anunció el jueves pasado el lanzamiento de la "Operación Lanza del Sur". Sin brindar detalles de lo que significaba, el funcionario dijo que "esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos".

A inicios de septiembre, la Casa Blanca lanzó una campaña militar contra supuestas embarcaciones que parten de las costas venezolanas y colombianas cargadas de drogas prohibidas con destino a los Estados Unidos. Desde ese entonces, Washington ya ordenó 21 ejecuciones extrajudiciales contra lanchas que transportarían los estupefacientes, aunque en ningún momento se aportaron pruebas al respecto ni la identidad de sus tripulantes. En total, unas 83 fueron asesinadas en los últimos dos meses y medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/1990147866397221102&partner=&hide_thread=false On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025 Lejos de desescalar el conflicto diplomático, Estados Unidos envió al Mar Caribe al portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de toda la flota norteamericana y con capacidad para trasladar unos cuatro mil soldados. De esta manera, ya son diez mil los militares que se encuentran al acecho cerca de las costas venezolanas, junto a otra veintena de embarcaciones y aviones de guerra.

Ahora, en un nuevo capítulo de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, los Marines norteamericanos comenzaron a hacer ejercicios militares con tiros reales a pocos kilómetros de las costas latinoamericanas.