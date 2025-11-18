19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los Marines de Estados Unidos empezaron a realizar ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela

"Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur", difundió el Comando Sur norteamericano, junto a un video en el que se muestran los bombardeos de aviones de combate.

Por
Los Marines de Estados Unidos hicieron ejercicios de fuego real en el Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela.

Los Marines de Estados Unidos hicieron ejercicios de fuego real en el Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela.

Aviones del cuerpo de Marines de los Estados Unidos realizaron este martes ejercicios de fuego en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, e incrementaron una vez más las tensiones con este país latinoamericano ante la posibilidad de una guerra abierta entre ambas naciones.

Los archivos de Jeffrey Epstein complicarían a empresarios, políticos e instituciones financieras. Entre ellos, el presidente Donald Trump.
Te puede interesar:

Trump, más complicado: el Senado estadounidense dio luz verde a la desclasificación de los archivos de Epstein

"Aviones AV-8B Harrier II del Cuerpo de Marines de EE. UU. La 22° Unidad Expedicionaria de Marines realiza un ejercicio de tiro real desde el USS Iwo Jima en el Mar Caribe. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur", publicó la cuenta oficial del Comando Sur de Estados Unidos en la red social X, junto a un video en el que se mostraron los simulacros de combate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/1990902844707467710&partner=&hide_thread=false

En medio de las crecientes tensiones con Venezuela, el ministro de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, anunció el jueves pasado el lanzamiento de la "Operación Lanza del Sur". Sin brindar detalles de lo que significaba, el funcionario dijo que "esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos".

A inicios de septiembre, la Casa Blanca lanzó una campaña militar contra supuestas embarcaciones que parten de las costas venezolanas y colombianas cargadas de drogas prohibidas con destino a los Estados Unidos. Desde ese entonces, Washington ya ordenó 21 ejecuciones extrajudiciales contra lanchas que transportarían los estupefacientes, aunque en ningún momento se aportaron pruebas al respecto ni la identidad de sus tripulantes. En total, unas 83 fueron asesinadas en los últimos dos meses y medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/1990147866397221102&partner=&hide_thread=false

Lejos de desescalar el conflicto diplomático, Estados Unidos envió al Mar Caribe al portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de toda la flota norteamericana y con capacidad para trasladar unos cuatro mil soldados. De esta manera, ya son diez mil los militares que se encuentran al acecho cerca de las costas venezolanas, junto a otra veintena de embarcaciones y aviones de guerra.

Ahora, en un nuevo capítulo de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, los Marines norteamericanos comenzaron a hacer ejercicios militares con tiros reales a pocos kilómetros de las costas latinoamericanas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

Maduro dio un mensaje en inglés para Trump.

"Yes peace, war no": el mensaje en inglés de Maduro a Trump

Hamás rechazó desarmarse y aceptar una administración extranjera en la Franja de Gaza.

Hamas rechazo deponer las armas sin la constitución de un Estado palestino

Los legisladores demócratas realizaron una conferencia de prensa junto a las víctimas de Jeffrey Epstein, en las escalinatas del Congreso.

El Congreso de EEUU aprobó la ley para desclasificar los archivos de Epstein que comprometen a Trump

El plan de Trump se centra en la reconstrucción de Gaza.

La ONU aprobó el plan de Donald Trump para Gaza: en qué consiste y qué pasará con la Franja

Trump, Infantino y la Copa del Mundo.

Tendrán prioridad para tramitar la visa estadounidense quienes hayan sacado entradas para el Mundial

Rating Cero

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

últimas noticias

Robo en Córdoba a la vista de los vecinos

Emboscada salvaje en Córdoba: lo acorralaron, lo golpearon y le robaron la moto

Hace 1 hora
Así terminó la Ferrari Purosangue tras volcar a más de 200 km/h. 

Neuquén: una Ferrari que participaba de un exhibición volcó a más de 200 km/hora

Hace 1 hora
Los Marines de Estados Unidos hicieron ejercicios de fuego real en el Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela.

Los Marines de Estados Unidos empezaron a realizar ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela

Hace 1 hora
Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Hace 1 hora
Prevost manifestó su deseo de visitar América Latina.

Gran expectativa por la posible visita del papa León XIV a Argentina: "Quiero ir"

Hace 1 hora