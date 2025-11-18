Donald Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

El presidente de Estados Unidos ofendió a una cronista de Bloomberg que le consultó sobre los documentos relacionados con el pederasta, por los cuales quedó comprometido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a lanzar públicamente un agravio y llamó "cerdita" a una periodista que le preguntó sobre los documentos del caso Jeffrey Epstein , el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019, y que comprometen al republicano.

En una conferencia de prensa a bordo del avión Air Force One, la periodista Catherine Lucey , quien trabaja en la agencia Bloomberg, advirtió sobre unos nervios de Trump por el caso Epsein y le preguntó al presidente estadounidense el motivo de su reacción "si no hay nada incriminatorio en los archivos". Por su parte, el mandatario respondió con una ofensa: "Silencio, cerdita".

El cruce entre el republicano y la cronista, que tuvo lugar el viernes pero se viralizó este martes, se produjo luego de que se publicaran una serie de correos electrónicos escritos por Epstein que complicaron a Trump y revivieron el escándalo sobre la red de tráfico sexual que lideraba el fallecido magnate y que involucra a figuras de la élite financiera y política estadounidense.

Los mails fueron divulgados el miércoles por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Las repercusiones ensombrecieron lo que debía ser un día de triunfo para la Casa Blanca, que finalmente logró revertir el cierre del gobierno después de 43 días.

En uno de los correos, fechado en 2019, Epstein le aseguró al periodista Michael Wolff que Trump estaba al tanto de que captaba mujeres para sus fiestas sexuales, muchas de ellas menores de edad. " Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo ", escribió.

Se refería a Ghislaine Maxwell, quien era su socia y pareja en ese momento y se encargaba de captar a las víctimas. Actualmente, la mujer está en la cárcel, cumpliendo una condena de 20 años por tráfico sexual. Según medios estadounidenses, su intención sería pedirle a Trump que le conmute la pena.

En otro mail de 2011, Epstein afirmó que Trump había "pasado horas" en su casa con una víctima de tráfico sexual. "Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él y nunca ha sido mencionado. Jefe de Policía, etc. Estoy casi convencido", sostuvo.

Los demócratas tacharon el nombre de la víctima que aparece en ese correo, pero los republicanos del Comité señalaron que era Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales. La mujer, que murió a principios de año, insistió mucho tiempo en que Trump no estaba entre los hombres que la habían victimizado.

El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley para desclasificar los archivos de Epstein que comprometen a Donald Trump

El Congreso de Estados Unidos aprobó este martes la ley que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar y hacer públicos los documentos al caso de Jeffrey Epstein, el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019, y que comprometen al presidente norteamericano Donald Trump.

La llamada Ley de Transparencia con los Papeles de Epstein fue aprobada por la totalidad de la Cámara de Representantes, excepto por Clay Higgins, republicano del estado de Luisiana. El amplio acuerdo fue posible porque Trump le pidió a los legisladores de su partido que acompañaran la iniciativa. "No tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de izquierda radical", dijo el mandatario el domingo pasado.

De todos modos, para que la propuesta se convierta en ley y el Departamento de Justicia se vea obligado a difundir los archivos de Epstein, aún falta que sea aprobada por el Senado y que está controlado por los republicanos. Ademas, el presidente Trump aún tiene la posibilidad de vetarla y evitar su promulgación.

En caso de que finalmente se desclasifiquen los veinte mil archivos del caso Epstein, se espera que se conozcan los nombres de empresarios, políticos y las pruebas de complicidad de instituciones financieras en la red de tráfico sexual de menores de edad que lideró el fallecido millonario, junto a su pareja Ghislaine Maxwell. Ella se encuentra cumpliendo una pena de prisión de veinte años.

Entre los personajes que estarían comprometidos en esta trama criminal, se encontraría el presidente Trump, ya que mantuvo una relación de amistad con Epstein por más de quince años.