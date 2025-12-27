Video: brutal terremoto de magnitud 7.0 sacudió el sureste de Taiwán

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la costa sureste de Taiwán, según informó el Centro de Observación de Terremotos de la Administración Meteorológica Central. El epicentro fue a 32 kilómetros al este de la región de Yilan, a una profundidad de 72,8 kilómetros.
En redes sociales, varios usuarios compartieron videos donde se pueden ver objetos moviéndose por la intensidad del sismo. Las autoridades emitieron alertas a nivel nacional en los teléfonos móviles de todo Taiwán, por el momento no se registraron destrozos ni heridos como consecuencia del terremoto. El sismo ocurrió cerca de las 23 horas del sábado, lo que generó que varios servicios de transporte suspendieran sus actividades.
Desde la Administración de Ferrocarriles de Taiwán (TRA) emitieron un comunicado explicando que "el primer informe sísmico indicó que un sismo de magnitud 7.0 ocurrió a las 23:05 del día 27- A las 23:08, la estación de Yilan informó que el sismógrafo mostró una magnitud de 5. El servicio entre Jiaoxi y Su'ao se suspendió temporalmente (4 trenes, aproximadamente 275 pasajeros)".
En relación con la posibilidad de que se genere un tsunami tras el terremoto, desde la Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartaron la posibilidad de que esto ocurra y afecte a la costa de Chile.