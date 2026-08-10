Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, AUE y AUH; Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC,, este martes 11 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 11 de agosto de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo; Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo ; Asignación por Embarazo; Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

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El organismo detalló que podrán cobrar este lunes los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 1.

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este martes con DNI finalizado en 1.

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este lunes con DNI culminado en 1.

El organismo detalló que los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de septiembre.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El organismo detalló que los beneficiarios de Asignaciones por Prenatal y por Maternidad pueden cobrar este martes 11 de agosto con DNI finalizados entre 0 y 1.

Pensiones No Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones No Contributivas pueden cobrar este martes 11 de agosto con DNI finalizados entre 2 y 3.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes desde el 10/08 al 11/09, con cualquier finalización de DNI.