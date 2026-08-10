Diputados del PJ presentaron un proyecto de ley para frenar el sobreendeudamiento en billeteras virtuales La iniciativa, que busca proteger a más de un millón de beneficiarios de la ANSES, fija límites a las tasas de interés, exige revisión humana en las evaluaciones crediticias algorítmicas y prohíbe los débitos automáticos sobre asignaciones sociales de carácter alimentario. Por Agregar C5N en









Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras del proyecto. Diputados Redes oficiales

El bloque de diputados del peronismo presentó en el Congreso un proyecto de ley para frenar el sobreendeudamiento de las personas que perciben prestaciones de la ANSES a través de billeteras digitales, ante el incremento del endeudamiento en ese sector.

La medida busca atender la situación de más de un millón de usuarios de plataformas financieras donde el nivel de morosidad alcanza al 30% de los titulares.

La propuesta encomienda al Banco Central la fijación de límites a las tasas de interés compensatorio y la transparencia del Costo Financiero Total previo a la contratación de los préstamos.

Asimismo, la iniciativa dispone que las evaluaciones crediticias ejecutadas por sistemas automatizados cuenten con revisión humana obligatoria para evitar sesgos discriminatorios.

Victoria Tolosa Paz denunció abusos en los créditos de las plataformas "El problema no es que las personas accedan a una billetera virtual. La inclusión financiera es algo positivo. El problema aparece cuando ese mismo sistema que recibe todos los meses un ingreso garantizado por el Estado utiliza esa previsibilidad para ofrecerle crédito a una persona vulnerable a tasas que pueden superar el 700% de Costo Financiero Total", señaló Tolosa Paz.

La iniciativa contempla una protección especial para las asignaciones alimentarias como la AUH, Embarazo, Alimentar y el Plan 1000 días. El texto prohíbe la afectación de estos fondos mediante débitos automáticos para cancelar préstamos y exige la autorización explícita del titular para cualquier cobro. A pesar del rechazo de las autoridades del Poder Ejecutivo a la regulación de las fintech, el documento suma la firma de 27 legisladores de diversos bloques.