El dramático momento de un futbolista argentino en Venezuela tras el terremoto: busca a su esposa e hijos

A través de las redes sociales, Lucas Trejo explicó que luego del derrumbe de su edificio en Playa Grande ya no tuvo contactos con ellos. “Oren por mi familia, por favor”, pidió desesperadamente.

En medio de los terremotos que se sintieron en Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5, un jugador argentino está atravesando un momento de desesperación: Lucas Trejo pidió ayuda para encontrar a familia, de quienes perdió el contacto desde que ocurrieron los sismos .

El defensor de 38 años, que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, recurrió a sus redes sociales para contar la dramática situación en Playa Grande , una de las zonas más afectadas por el desastre y lugar donde se encontraban su esposa e hijos.

Según explicó, el edificio donde vivían se derrumbó a causa del terremoto y, hasta el momento, no logró establecer ningún tipo de contacto con ellos. “Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por su alguien los vio”, escribió. Al mismo tiempo, al no tener contacto con ellos, expresó no estar seguro que se encuentren en dicho lugar.

“Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, volvió a solicitar y detalló junto a una foto donde se los ve a todos: “Necesitamos su ayuda, tenemos estos amigos sin saber de ellos en La Guaira” .

Las personas desaparecidas son Yani Maranella, su esposa, y Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella , los dos pequeños hijos de la pareja.

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Al momento del sismo, el defensor estaba en Caracas junto al primer equipo, para disputar este miércoles el primer partido de la copa local contra Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte.

El comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol tras los terremotos

Luego que se desatara el desastre en Venezuela con dos terremotos y que se cobró la vida de más de 160 personas, la Federación de fútbol anunció que quedaron suspendidas todas las competiciones de Liga Futve Junior, Liga Futve Femenina y Copa Venezuela hasta nuevo aviso a consecuencia del desastre natural.

A través de un comunicado expresaron su “más profunda solidaridad con todas las familias y comunidades afectadas por los recientes terremotos en nuestro país”.

“Hoy nuestros pensamientos, nuestras oraciones y nuestros apoyos están con cada venezolano que está atravesando esta difícil situación. Extendemos nuestro reconocimiento a los cuerpos de rescate, de salud y a todos los voluntarios que trabajan incansablemente en las zonas afectadas. Dios bendiga a Venezuela”, concluyeron.