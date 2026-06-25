25 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela, que dejó más de un centenar de muertos

Dos potentes sismos sacudieron el centro-norte del país con apenas segundos de diferencia. Edificios derrumbados, barrios devastados y el pánico social quedaron registradas en videos que recorrieron el mundo.

Por
Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela que dejó al menos 164 muertos

Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela que dejó al menos 164 muertos

Las imágenes que comenzaron a circular desde Venezuela tras el devastador terremoto del miércoles reflejan la magnitud de una de las peores tragedias que atravesó el país en su historia. Los videos y fotografías muestran edificios reducidos a escombros, viviendas destruidas, calles cubiertas de restos de mampostería y cientos de personas intentando escapar o auxiliar a las víctimas en medio del caos.

Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela
Te puede interesar:

Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela

La catástrofe se produjo luego de que dos fuertes sismos golpearan la región central venezolana con menos de un minuto de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y tuvo su epicentro cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy. Apenas 39 segundos después se registró un segundo movimiento telúrico, aún más intenso, de magnitud 7,5, que afectó la misma zona y agravó los daños.

La Guaira fue una de las áreas más castigadas por el desastre, aunque las autoridades señalaron que los temblores se percibieron en gran parte del territorio nacional. Hasta el momento, el gobierno de Venezuela informó al menos 164 muertos y cerca de mil heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros y la asistencia a los damnificados.

Las escenas registradas en las distintas ciudades muestran torres colapsadas, estructuras severamente dañadas y familias enteras buscando refugio. Frente a la magnitud de la tragedia, el Gobierno anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de hospitales, viviendas e infraestructura afectada.

En fotos y videos del devastador impacto del terremoto que golpeó a Venezuela

View this post on Instagram

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la conmocion de la familia montaner por los terremotos que devastaron a venezuela

La conmoción de la familia Montaner por los terremotos que devastaron a Venezuela

Donald Trump se refirió a los terremotos sufridos en Venezuela. 
play

Trump: "¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!"

Los equipos de emergencia trabajan contra el reloj para rescatar a quienes quedaron bajo los escombros.

Conmoción en Venezuela: rescatistas buscan sobrevivientes bajo los escombros

play

El relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Una de las peores noches"

Cancilería advirtió que lo puntos de contacto son exclusivamente para los argentinos residentes en Venezuela.

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto: las indicaciones de Cancillería

Lucas Trejo juega actualmente en el Club Sport Marítimode La Guaira, en Venezuela.

El dramático momento de un futbolista argentino en Venezuela tras el terremoto: busca a su esposa e hijos

Rating Cero

Un participante arrasó en las encuestas informales.

Quién es el favorito de Gran Hermano para salir de la placa de nominados este jueves 25 de junio, según las encuestas

Compañeros, oyentes y figuras políticas se sumaron a las condolencias en las redes sociales.

Impactante noticia: murió un querido periodista tras trabajar casi 30 años en un famoso canal

Los cambios físicos de Rodrigo De Paul.

Antes y después: así fue la increíble transformación de Rodrigo De Paul

el conflicto entre la actriz y la plataforma de streaming continúa sumando capítulos y en las últimas horas se filtró el pedido de Florencia Peña a LUZU TV para no llegar a las vías legales.

Siguen las conversaciones: se filtró el pedido de Florencia Peña a Luzu TV para no llegar a la Justicia

Se trata de Emiliano Rendon, tenía 25 años. 

Profundo dolor: murió de forma inesperada el nieto de una reconocida actriz de telenovelas

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex.

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex

últimas noticias

Un participante arrasó en las encuestas informales.

Quién es el favorito de Gran Hermano para salir de la placa de nominados este jueves 25 de junio, según las encuestas

Hace 6 minutos
Esteban Bullrich renunció al PRO.

Esteban Bullrich renunció al PRO, cuestionó el blindaje a Adorni y apuntó contra Macri

Hace 9 minutos
El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos.

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Hace 23 minutos
play

Mayans apuntó contra los senadores que no dieron quorum: "Tienen vergüenza de presentarse"

Hace 24 minutos
Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza a gran parte de Estados Unidos

Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza con destruir gran parte de EEUU

Hace 31 minutos