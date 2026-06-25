Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela, que dejó más de un centenar de muertos Dos potentes sismos sacudieron el centro-norte del país con apenas segundos de diferencia. Edificios derrumbados, barrios devastados y el pánico social quedaron registradas en videos que recorrieron el mundo. Por Agregar C5N en









Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela que dejó al menos 164 muertos

Las imágenes que comenzaron a circular desde Venezuela tras el devastador terremoto del miércoles reflejan la magnitud de una de las peores tragedias que atravesó el país en su historia. Los videos y fotografías muestran edificios reducidos a escombros, viviendas destruidas, calles cubiertas de restos de mampostería y cientos de personas intentando escapar o auxiliar a las víctimas en medio del caos.

La catástrofe se produjo luego de que dos fuertes sismos golpearan la región central venezolana con menos de un minuto de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y tuvo su epicentro cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy. Apenas 39 segundos después se registró un segundo movimiento telúrico, aún más intenso, de magnitud 7,5, que afectó la misma zona y agravó los daños.

La Guaira fue una de las áreas más castigadas por el desastre, aunque las autoridades señalaron que los temblores se percibieron en gran parte del territorio nacional. Hasta el momento, el gobierno de Venezuela informó al menos 164 muertos y cerca de mil heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros y la asistencia a los damnificados.

Las escenas registradas en las distintas ciudades muestran torres colapsadas, estructuras severamente dañadas y familias enteras buscando refugio. Frente a la magnitud de la tragedia, el Gobierno anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de hospitales, viviendas e infraestructura afectada.