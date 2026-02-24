Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata La propuesta explora temas como la desesperación parental, la espiritualidad y el enfrentamiento con fuerzas oscuras, manteniendo el tono inquietante que caracteriza a la saga. + Seguir en







Para los amantes del cine de terror y las historias de exorcismos, El exorcista: Creyentes se posiciona como una de las opciones más elegidas del momento en Netflix.

Dirigida por David Gordon Green, la producción funciona como secuela directa del clásico El exorcista y propone una nueva historia de posesión demoníaca que ya se ubica entre las más vistas de la plataforma.

El interés renovado por el terror sobrenatural, sumado al peso histórico de la franquicia, convirtió a esta propuesta en una de las más comentadas dentro del streaming. La atmósfera opresiva, las actuaciones intensas y las escenas cargadas de tensión mantienen al espectador en constante expectativa.

El exorcista: Creyentes Sinopsis de El exorcista: Creyentes, la película tendencia en Netflix La trama sigue a Victor Fielding, un padre que, tras la misteriosa desaparición de su hija y una amiga, se enfrenta a un fenómeno inexplicable cuando ambas reaparecen sin recordar qué ocurrió durante los días perdidos.

A medida que los comportamientos extraños se intensifican, Victor recurre a la única persona que vivió algo similar décadas atrás: Chris MacNeil, sobreviviente del caso original. Lo que comienza como una búsqueda de respuestas se transforma en una experiencia aterradora que pone a prueba la fe, la razón y los límites del miedo.

El exorcista: Creyentes Tráiler de El exorcista: Creyentes Embed - EL EXORCISTA: CREYENTES | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD Reparto de El exorcista: Creyentes El elenco combina nuevas incorporaciones con el regreso de una figura histórica de la franquicia: Leslie Odom Jr.

Ellen Burstyn

Olivia Marcum

Lidya Jewett La participación de Ellen Burstyn marca un guiño directo al film original, reforzando la conexión con la historia que impactó al público en 1973.