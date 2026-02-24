¿Nació el amor?: aseguran que Guillermo Francella está muy cerca de la viuda de Jorge Lanata El actor, separado hace un tiempo de su esposa, y la abogada Elba Marcovecchio estuvieron juntos en una fiesta donde se los vio en una situación de coqueteo. "Carita con carita", aseguraron las fuentes. + Seguir en







Aseguran que se los vio juntos en una fiesta "carita con carita".

El romance más inesperado dentro de la farándula parece haberse despertado. Aseguran que Guillermo Francella y la abogada Elba Marcovecchio habrían iniciado un acercamiento tras haber sido vistos muy juntos en una fiesta. "Estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita", aseguraron las fuentes que los vieron.

El actor se encuentra separado de su esposa después de 36 años juntos, y la viuda de Jorge Lanata tomó un lugar de protagonismo en los medios en el último tiempo por ser la defensora de Mauro Icardi. Ambos asistieron a la fiesta de cumpleaños de Baby Etchecopar. "Los que estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio", reveló Ángel de Brito en su programa frente a la sorpresa de sus panelistas.

El conductor aclaró que, aunque se los vio muy cerca, no hubo besos ni gestos de afecto entre ellos. “No se besaron ni se tocaron”, puntualizó el periodista, mientras su compañera sugirió que quizá Francella buscaba asesoramiento legal tras su divorcio.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata en su casamiento La abogada no tardó en responder y envió un mensaje al programa de Moria Casán (eltrece) para desmentir los rumores. “Solo hablaron de fútbol”, reveló el comunicado, aunque La One le puso picante a la declaración al insinuar que no estaba del todo convencida. “Era una fiesta muy importante donde no se podía hablar de muchas cosas. Pero capaz hablaron de fútbol y le dieron un sentido erótico al fútbol. Porque el fútbol tiene eso: la pelota, metela papito y haceme un gol. Como el hat-trick que hizo Mauro Icardi en el Galatasaray, mi amor”, bromeó con su estilo característico.

La historia de amor entre Elba y Jorge La relación entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata nació por un encuentro laboral: en 2018 coincidieron en una mediación judicial por un conflicto entre el periodista y Flor de la V, a quien Marcovecchio representaba como abogada. Lo que comenzó como un vínculo profesional terminó transformándose, con el tiempo, en una historia de amor que los llevó al altar.