El arquero del Real Madrid destrozó a José Luis Chilavert por sus dichos transfóbicos contra Kylian Mbappé El arquero del Real Madrid calificó de "lamentables" las declaraciones del paraguayo tras el escándalo de racismo en la Champions League. El ex Vélez había defendido a Gianluca Prestianni con fuertes ataques personales hacia el jugador francés.







El arquero de Real Madrid, Thibaut Courtois, se pronunció luego de los desafortunados comentarios de Chilavert. Captura de video

Thibaut Courtois lanzó una dura crítica contra José Luis Chilavert debido a los comentarios del paraguayo sobre Kylian Mbappé y Vinícius Jr. El arquero nacido en Bélgica aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo contra Benfica para marcar su postura. "No se pueden decir cosas así", sentenció el referente del Real Madrid ante los medios.

Courtois calificó como "lamentables" las palabras del ídolo paraguayo, quien justificó el presunto acto discriminatorio del argentino Gianluca Prestianni. Courtois consideró que las expresiones de Chilavert representan "otro tipo de insulto" inaceptable en la actualidad. El belga también lamentó que estas agresiones provengan de un exfutbolista con tanta trayectoria internacional.

La polémica siguió tras los ataques de Chilavert hacia Mbappé, quien había solicitado una sanción ejemplar para Prestianni en el torneo. El paraguayo cuestionó los valores del delantero francés con comentarios despectivos sobre su vida privada y su entorno personal. "No es normal que un hombre viva con un travesti", disparó el exarquero guaraní.

Embed Courtois sobre los comentarios de Chilavert: "Es lamentable" pic.twitter.com/YAXuw3iivu — MARCA (@marca) February 24, 2026 Ante las críticas de los comunicadores presentes en la mesa de discusión, Chilavert reafirmó su postura discriminatoria sin mostrar arrepentimiento alguno. El paraguayo insistió en que "lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer", frase que provocó un repudio masivo en redes sociales por su contenido transfóbico y fuera de época.

Chilavert también apuntó contra Vinícius Jr. al tildarlo de provocador en medio de la investigación por racismo que sacude a Europa. "Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero que va e insulta a todos", aseguró el exarquero y alegó que el delantero brasileño suele agredir a sus rivales con términos ofensivos durante los partidos.

La UEFA suspendió a Gianluca Prestianni por el caso de racismo La UEFA decidió sancionar de manera preventiva al argentino Gianluca Prestianni tras los incidentes ocurridos en el partido de ida en Lisboa. El organismo europeo aplica el artículo 14 del Reglamento Disciplinario para investigar presuntos insultos racistas contra Vinícius Jr. Por esta razón, el atacante del Benfica no jugará la revancha en el Santiago Bernabéu. chilavert prestianni Chilavert defendió a Prestianni y atacó a Vinícius Jr. Redes Sociales Un inspector de Ética y Disciplina analiza los gestos y palabras que el joven ex Vélez dirigió al delantero brasileño. El expediente sigue abierto mientras se evalúan las pruebas recolectadas por los delegados oficiales del encuentro de Champions League. Aún resta la resolución definitiva para conocer la sanción total que recibirá el futbolista argentino.