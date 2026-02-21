21 de febrero de 2026 Inicio
EEUU volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela: hay tres muertos

Se trató del 38° bombardeo de este tipo ordenado por Washington desde que inició su campaña militar contra el régimen chavista. Ya fueron ejecutadas extrajudicialmente más de 150 personas.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que en el ataque fueron asesinadas tres personas.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que en el ataque fueron asesinadas tres personas.

Estados Unidos volvió a atacar a una supuesta narcolancha en el Pacífico Oriental, a pocos kilómetros de las costas de Venezuela. En este nuevo bombardeo que ocurrió el viernes por la noche, el número 38 desde que Washington inició su campaña contra el régimen chavista, murieron tres personas. En total, ya son más de 150 las víctimas ejecutadas de manera extrajudicial.

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos. Alí Jamenei y Donald Trump no ceden sus pretenciones. 
Irán se prepara para un ataque de Estados Unidos: reforzó su frontera y blindó bases nucleares

El último ataque contra embarcaciones presuntamente ligadas al comercio ilícito de estupefacientes fue confirmado por el Comando Sur de Estados Unidos mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que también compartió un video del momento del ataque.

"El 20 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", aseguraron.

A pesar de no haber aportado la identidad de las personas asesinadas ni pruebas sobre la carga que transportaban, el Comando Sur sostuvo que "tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción". "Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", concluyeron.

Nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza directa a Irán en medio de las negociaciones por el programa nuclear del país persa. "Tenemos que llegar a un acuerdo significativo, de lo contrario, sucederán cosas malas", afirmó al referirse al futuro de las conversaciones.

Trump aseguró que el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, mantuvieron "buenas conversaciones" con representantes iraníes y destacó que el canal de diálogo continúa abierto. Sin embargo, reconoció que históricamente no ha sido sencillo alcanzar un entendimiento con Teherán y remarcó la necesidad de cerrar un pacto de fondo.

Trump y Alí Jamenei

"Irán es un punto caliente en este momento, y se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Y, como saben, se están manteniendo buenas conversaciones", expresó.

Las tensiones entre Washington y Teherán se habían incrementado a comienzos de enero, cuando Trump mencionó la posibilidad de una intervención militar en un contexto de protestas internas en Irán. Luego, el foco volvió a centrarse en los programas nuclear y de misiles.

El 6 de febrero se realizó en Mascate, capital de Omán, una primera ronda de contactos indirectos. Ambas partes calificaron el clima como positivo y acordaron continuar el diálogo, con una nueva reunión prevista en Ginebra, Suiza.

Desde Teherán, en paralelo, reiteraron que responderán ante cualquier "error estratégico" de Estados Unidos y consideraron "absolutamente inaceptable" un cese total del enriquecimiento de uranio, uno de los puntos más sensibles de la negociación.

