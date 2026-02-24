Se viene una nueva edición del festival FIDiG: cine sobre diversidad y género

La segunda entrega del evento internacional llega a Buenos Aires con estrenos mundiales y una fuerte apuesta por la visibilización de identidades y sexualidad. Del 25 de febrero al 1 de marzo, diversas sedes porteñas recibirán producciones que desafían los relatos tradicionales.

Jero y Tom parecen la pareja perfecta, hasta que algo sucede entre ellos. 300cartas, película de apertura de FIDiG Cine.

La segunda edición del Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género (FIDiG Cine) se realizará en la Ciudad de Buenos Aires entre el 25 de febrero y el 1 de marzo . El encuentro contará con sedes en Cinépolis Plaza Houssay, el Centro Cultural de la Cooperación y la Embajada de Brasil. El evento promueve la exhibición y reflexión sobre las representaciones de género y las corporalidades en la cinematografía actual.

La programación incluye largometrajes inéditos y una competencia de cortometrajes que interpelan la coyuntura social presente . Las proyecciones reúnen obras nacionales e internacionales que abordan experiencias de la comunidad LGBTIQ+ y nuevas masculinidades . Los organizadores proponen un intercambio directo entre los realizadores, los actores y el público asistente para ampliar las miradas sobre la diversidad.

Brasil destaca como el país invitado de honor en esta oportunidad gracias al apoyo de su embajada y el Instituto Guimarães Rosa. La sección especial dedicada al cine brasileño contemporáneo presentará cuatro títulos recientes que obtuvieron reconocimientos en festivales de prestigio internacional. Entre las propuestas sobresalen producciones que pasaron por la Berlinale y el Festival de Mar del Plata con gran recepción de la crítica.

La grilla de actividades especiales ofrece espacios formativos más allá de las funciones en las salas de cine elegidas. El jueves 26 se llevará a cabo la charla “Las mujeres en la historia del arte” a cargo de la magíster Rocío González . Por otro lado, el viernes 27 la Comisión de Género y Sexualidad de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (ASAECA) analizará la situación actual del colectivo LGBTIQ+ . Ambos encuentros tendrán lugar en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación con entrada orientada al debate colectivo.

El cierre de la convocatoria será un punto de encuentro para quienes se interesan por el cine con perspectiva social. Con el respaldo de diversas entidades públicas y privadas, FIDiG Cine insiste en la necesidad de mantener instancias de circulación para contenidos críticos . La organización invita a consultar la programación completa en su sitio web oficial para conocer los horarios de cada función: fidigcine.com .

Cartelera destacada del festival FIDiG cine: los trailers

300Cartas

La película de apertura dirigida por Lucas Santa Ana narra la historia de Jero y Tom, una pareja que aparenta perfección ante sus seguidores. Todo cambia el día de su primer aniversario cuando Jero descubre que su compañero lo abandonó y solo dejó una misteriosa caja con cartas.

El protagonista inicia un viaje hacia el pasado para descubrir la verdadera identidad del hombre que amaba mientras su historia de amor se desmorona. Esta comedia romántica argentina llega al festival tras un exitoso recorrido por certámenes de Ámsterdam, San Francisco, Barcelona y México.

Embed - #300cartas - Lucas Santa Ana - trailer YouTube: FIDIG Cine

Solo fanáticos

El director Leo Damario presenta este estreno mundial como la película de clausura con un elenco de figuras consagradas del espectáculo nacional. Antonella, interpretada por Antonella Kruger, regresa a su antiguo barrio tras ser abandonada por su pareja mientras cursa un embarazo complejo.

La trama profundiza en las tensiones familiares y las situaciones de abuso que la protagonista debe enfrentar para proteger el futuro de su hijo. El filme cuenta con las actuaciones destacadas de Emilia Attias, Martín Slipak, Benjamín Vicuña, Nacha Guevara y el Turco Naim Sibara.

Embed - "Solo fanaticos" - Leo Damario - trailer YouTube: FIDIG Cine

Ato Noturno

Esta coproducción dirigida por Filipe Matzembacher y Marcio Reolon explora el vínculo entre Matías, un joven actor, y Rafael, un hombre vinculado a la política. La relación atraviesa momentos de máxima tensión a medida que ambos personajes ganan notoriedad y exposición ante la mirada de la opinión pública.

La obra llega con el prestigio de haber obtenido el Premio del Público en Berlín y el galardón internacional FIPRESCI en el Festival de Mar del Plata. Representa uno de los puntos más altos de la sección dedicada al cine brasileño contemporáneo en esta segunda edición del FIDiG.

Embed - "Ato noturno" - trailer YouTube: FIDIG Cine

A Natureza das Coisas Invisíveis

La directora Rafaela Camelo presenta la historia de Gloria, una niña de diez años que pasa su temporada de verano dentro de un hospital. Allí conoce a Sofía y juntas construyen una amistad inquebrantable que les sirve de refugio para atravesar la enfermedad y la inminente despedida.

Este largometraje brasileño tuvo su estreno mundial en la Berlinale y recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de La Habana. Se trata de una de las propuestas más sensibles de la muestra que aborda la infancia desde una perspectiva íntima y conmovedora.

Embed - "A Natureza das Coisas Invisíveis" - Raffaela Camelo YouTube: FIDIG Cine

La misteriosa mirada del flamenco

Ambientada en el desierto chileno durante la década de los 80, la película de Diego Céspedes sigue la vida de Lidia dentro de una familia queer. La protagonista crece rodeada de rumores, estigmas sociales y prejuicios que marcan su desarrollo personal en un entorno hostil para las identidades diversas.

La producción chilena llega precedida por un importante reconocimiento en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes de este año. Es una de las piezas fundamentales de la Muestra Internacional que busca visibilizar las luchas históricas del colectivo en la región latinoamericana.

Embed - "La misteriosa mirada del flamenco" - Trailer YouTube: FIDIG Cine

Maspalomas

José Mari Goenaga y Aitor Arregi dirigen este drama español donde Vicente regresa a su ciudad natal tras sufrir un accidente que cambia su vida. El retorno lo obliga a enfrentar el vínculo con su hija y la decisión de mantener oculta una parte fundamental de su identidad.

El filme cosechó múltiples nominaciones y premios en los galardones Goya, Forqué y Feroz, consolidándose como una de las mejores producciones europeas del año. Su exhibición en el festival representa el estreno nacional de esta obra que cuestiona los secretos dentro del núcleo familiar.