Por ahora, el supuesto romance entre Juliana Awada y el monarca europeo permanece en el plano de las versiones periodísticas, pero ya se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

Un fuerte rumor internacional sacudió al mundo político y empresarial.

La versión surgió en un programa de espectáculos y rápidamente generó repercusión.

Un fuerte rumor comenzó a circular en programas de espectáculos y sacudió tanto al mundo político como al empresarial: una reconocida ejecutiva estaría vinculada sentimentalmente con un actual monarca europeo. ¿Quién es la famosa argentina que estaría en pareja con alguien muy importante de la realeza española?

La versión fue lanzada en televisión por Rodrigo Lussich, quien aseguró que en los círculos más altos de la política y los negocios internacionales se comenta un acercamiento entre ambos. Según trascendió, el rey español estaría separado desde hace años, aunque continúa cumpliendo compromisos institucionales.

Como sería el romance entre Juliana Awada y el Rey Felipe VI AWADA Y REY FELIPE De acuerdo con lo expuesto en el programa Intrusos, el supuesto acercamiento entre Juliana Awada y Felipe VI habría comenzado en ámbitos vinculados al mundo empresarial y social, donde ambos suelen participar de encuentros y eventos internacionales.

La información sorprendió especialmente porque Awada finalizó recientemente su relación con el expresidente Mauricio Macri, con quien estuvo casada varios años y formó una de las parejas más visibles de la política argentina. Por ahora, no hubo declaraciones públicas de ninguna de las partes involucradas.