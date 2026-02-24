IR A
IR A

Qué fue de la vida de Silvia Süller: está lejos de las cámaras

La vedette de los 90 dio qué hablar durante décadas para pasar a un perfil más bajo, lejos de la televisión, aunque cerca de sus fanáticos.

Silvia Süller se alejó del ojo mediático televisivo pero continúa con su influencia a través de las redes.

Captura.
  • Silvia Süller supo ganarse un espacio privilegiado frente a la cámara en los 90 y principios del 2000.

  • Ex vedette, ex modelo y ex conductora, la mediática abandonó los reflectores para comprometerse con una vida más tranquila.

  • A pesar de que esté alejada de la televisión, Silvia Süller continúa generando comunidad entre sus seguidores, ya que pasó a dedicarse al contenido en redes sociales.

  • Recientemente celebró su cumpleaños en una reconocida parrilla, donde se la vio a los besos con un famoso.

Durante los años 90 y principios de los 2000, Silvia Süller fue sinónimo de escándalo, glamour y rating. Vedette, cantante y panelista. Su figura dominó la pantalla chica con una personalidad frontal y una estética provocadora que la convirtió en un personaje infaltable del espectáculo argentino.

Su vida privada, es decir, romances, enfrentamientos y conflictos familiares, alimentó titulares durante más de dos décadas. Junto a su hermano, el piloto y panelista Guido Süller, dominaron la atención mediática durante varias décadas.

Con el paso del tiempo y los cambios en la industria, la presencia de la vedette comenzó a diluirse. Lejos de los grandes estudios y de los programas de alto rating, la mediática inició una etapa distinta, marcada por un perfil más bajo y apariciones esporádicas.

Silvia Suller 1 (1)
Silvia Süller y su amiga

Silvia Süller y su amiga "Zuni" @zunita

Qué fue de la vida de Silvia Süller

Actualmente, según contó su hermano, Silvia está jubilada y vive de ese ingreso. Encontró en las redes sociales una nueva forma de mantenerse activa: realiza transmisiones en vivo durante la madrugada a través de TikTok, donde conversa con sus seguidores y recibe regalos virtuales que luego se traducen en ingresos. Fiel a su estilo directo, comparte recuerdos, opiniones y anécdotas, sosteniendo el vínculo con un público que la acompaña desde hace años.

En el plano familiar, la relación con Guido es intermitente. "Con Silvia no tengo relación. No se puede con ella. Es todo o nada", expresó él en una reciente entrevista, dejando en claro que el vínculo atraviesa altibajos.

Silvia Suller 1 (2)
Silvia Süller

Silvia Süller

Sin embargo, el 10 de febrero pasado la ex vedette volvió a ser noticia. Celebró su cumpleaños número 68 en el restaurante El Corralón, uno de los sitios frecuentados por figuras del ambiente artístico y mediático. Allí no solo cantó el feliz cumpleaños y sopló las velitas, sino que también protagonizó un apasionado beso con Jacobo Winograd, otra figura famosa con la que había comenzado a relacionar hace años pero luego había estado distanciada.

La escena del apasionado beso sorprendió a los presentes y se viralizó rápidamente en redes sociales. Cabe recordar que el 12 de enero de 2020 ambos habían sellado su vínculo con un casamiento simbólico, aunque un mes después anunciaron su "divorcio". Hoy, entre gestos románticos y reencuentros inesperados, Silvia Süller demuestra que, aun lejos de la televisión, sigue fiel a su esencia, intensa e impredecible.

Silvia Süller y Jacobo Winograd, a los besos en el restaurante El Corralón
Silvia Süller Jacobo Winograd

Silvia Süller Jacobo Winograd

