Terror en Castelar: se bajó del auto con un arma, le pegaron con un fierro y se desmayó La pelea comenzó con un incidente de tránsito y las cámaras registraron la pelea entre dos hombres y cómo uno terminó "casi muerto" en el piso y debió ser trasladado de urgencia a un hospital. Hay dos detenidos.







Un hombre se bajó a pelear con un arma y le pegaron con un fierro en la cabeza. C5N

Otra discusión de tránsito terminó con una episodio violento en Castelar. El incidente empezó con un roce entre dos vehículos, y cuando uno de los conductores se bajó con un rifle y otro le pegó con un fierro en la cabeza.

El hecho ocurrió el lunes a las 3 de la tarde, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio, en el boulevard Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez. Hay dos detenidos.

En el video se ve una pelea que fue subiendo de tono, uno que muestra una caja con una supuesta arma adentro y otro que le pega con una llave cruz que sacó de una camioneta. El agredido quedó tendido en el piso por 10 minutos, inconsciente, hasta que fue derivado a un hospital de la zona, y está fuera de peligro.

El arma que uso uno de los atacantes contra el otro automovilista Redes sociales El el programa De Una, en C5N, con la conducción de Lucila Trujillo y Rubén Suárez, un testigo aseguró que vio " cuando uno le paga a otro con un fierro y todos decían 'lo mataste', lo mató' y se escapó corriendo y un par de motoqueros lo hicieron volver".

"Fueron 10 minutos terribles. Pensé que era algo normal, acá pasa todos los días, pero no que iba a ser algo casi fatal", dijo un vecino llamado Pablo. En cuanto al agresor, aseguraron que "estaba sacado", mientras la policía investiga qué arma tenía, y si la tenía, adentro la caja. Se habló de un rifle de aire comprimido, pero no está confirmado por los investigadores.