24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Por qué la fuerza puede ser un factor clave para la longevidad en mujeres mayores

Mantener la musculatura ayuda a preservar movilidad y autonomía. Pequeños ejercicios cotidianos pueden generar beneficios sostenidos.

Por
El estudio siguió durante cerca de ocho años a unas 5.500 mujeres de entre 63 y 99 años

El estudio siguió durante cerca de ocho años a unas 5.500 mujeres de entre 63 y 99 años,

Freepik
  • Un nuevo estudio vincula la fuerza muscular con una mayor supervivencia en mujeres de edad avanzada.
  • Evaluaciones simples, como la fuerza de agarre o levantarse de una silla, permiten estimar el estado físico y su relación con la salud.
  • Los resultados muestran que incluso incrementos ligeros de fuerza se asocian con menor riesgo de muerte.
  • Especialistas destacan que mantener la musculatura favorece la movilidad, la autonomía y el envejecimiento saludable.

La capacidad muscular podría desempeñar un papel determinante en la expectativa de vida de las mujeres mayores, de acuerdo con una investigación científica que analizó cómo distintos indicadores físicos se relacionan con la mortalidad a lo largo del tiempo.

El 66% de los participantes del estudio utilizaba su dispositivo móvil en el baño.
Te puede interesar:

Advierten que usar el celular en el baño puede tener consecuencias inesperadas para la salud

El trabajo, publicado en JAMA Network Open, pone el foco en la importancia de conservar la fuerza con el paso de los años, no como un objetivo estético, sino como un componente esencial para sostener la funcionalidad del cuerpo y la independencia en la vida cotidiana.

En un contexto de envejecimiento poblacional acelerado, los hallazgos aportan evidencia sobre la necesidad de prestar atención a la condición muscular como parte del cuidado integral de la salud, especialmente en edades avanzadas donde la movilidad puede marcar la diferencia en la calidad de vida.

Longevidad
Apostar por el movimiento diario asegura beneficios duraderos y accesibles, con efectos positivos tanto en la salud física como en la calidad de vida a largo plazo.

Apostar por el movimiento diario asegura beneficios duraderos y accesibles, con efectos positivos tanto en la salud física como en la calidad de vida a largo plazo.

Cómo impacta la fuerza en la longevidad de mujeres mayores

El estudio siguió durante cerca de ocho años a unas 5.500 mujeres de entre 63 y 99 años, a quienes se les realizaron pruebas habituales para medir la fuerza, como la presión de la mano al sujetar un dispositivo y la velocidad para pasar de estar sentadas a ponerse de pie varias veces. Estos indicadores, utilizados con frecuencia en evaluaciones geriátricas, permitieron establecer asociaciones claras entre capacidad muscular y supervivencia.

Los datos mostraron que a mayor fuerza registrada, menor era el riesgo de fallecimiento. Por ejemplo, cada incremento equivalente a unos 6,8 kilos adicionales en la fuerza de agarre se vinculó con una reducción del 12% en la mortalidad. De forma similar, completar más rápido el ejercicio de levantarse de la silla también se relacionó con un descenso del riesgo.

longevidad ejercicio

Según explicó el investigador principal Michael LaMonte, de la University at Buffalo, la musculatura es clave porque permite realizar movimientos básicos y facilita la práctica de actividades aeróbicas como caminar, una de las formas de ejercicio más frecuentes entre personas mayores. Cuando esa capacidad disminuye, se dificulta sostener un nivel de actividad que favorezca la salud general.

Los resultados señalaron además que el beneficio se mantiene independientemente del tamaño corporal o del cumplimiento de las recomendaciones habituales de ejercicio semanal. Incluso acciones que pueden ser fáciles en el hogar, utilizando objetos cotidianos como resistencia, pueden estimular los músculos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Imagen ilustrativa. Hugo es el nombre del primer bebé nacido de un útero trasplantado de una mujer fallecida.

Reino Unido: nació el primer bebé de un útero trasplantado perteneciente a una mujer fallecida

El Gobierno adelantó la campaña antigripal.

El Gobierno adelantó la campaña antigripal: quiénes deben vacunarse

Comprender estas bases podría orientar futuras estrategias de prevención y bienestar.

Un estudio analiza la posibilidad de que la longevidad extrema pueda ser genética: a qué se debe

La abogada y su familia: su marido Guido Mazzoni y su hijo Marco.

Sol Pérez habló del dramático momento que vivió con su hijo: "Se ahogó tomando la teta"

El actor habló de los desafíos de su último papel y la urgencia de encontrar una cura.

"Nadie sobrevive a esto": el último desgarrador mensaje de Eric Dane sobre su enfermedad

Ante su liquidación, Galeno ART despidió a más de 600 trabajadores.
play

El Gobierno le revocó la autorización para operar a Galeno ART: la empresa despidió a más de 600 trabajadores

Rating Cero

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

Bombazo: revelan que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda Nar"

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Gran Hermano: cuáles fueron los pedidos exclusivos de Andrea del Boca para entrar a la casa

Jero y Tom parecen la pareja perfecta, hasta que algo sucede entre ellos. 300cartas, película de apertura de FIDiG Cine.
play

Se viene una nueva edición del festival FIDiG: cine sobre diversidad y género

Aseguran que se los vio juntos en una fiesta carita con carita. 

¿Nació el amor?: aseguran que Guillermo Francella está muy cerca de la viuda de Jorge Lanata

play

Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

últimas noticias

Max Verstappen, triple campeón de la Fórmula 1.

Max Verstappen admitió que está cerca del retiro: "Quiero vivir mi vida, no quiero pasar 25 años conduciendo un coche"

Hace 5 minutos
Así robaba el reconocido mecánico en los negocios de su barrio.

Ola de robos: buscan al hermano del piloto de carreas Oscar Gini por las entraderas en Villa Urquiza

Hace 24 minutos
A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Hace 24 minutos
Está previsto que el ciclo lectivo bonaerense comience este lunes 2 de marzo.

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron paro para el día del comienzo de clases

Hace 26 minutos
El 66% de los participantes del estudio utilizaba su dispositivo móvil en el baño.

Advierten que usar el celular en el baño puede tener consecuencias inesperadas para la salud

Hace 26 minutos