Por qué la fuerza puede ser un factor clave para la longevidad en mujeres mayores Mantener la musculatura ayuda a preservar movilidad y autonomía. Pequeños ejercicios cotidianos pueden generar beneficios sostenidos.







El estudio siguió durante cerca de ocho años a unas 5.500 mujeres de entre 63 y 99 años, Freepik

Un nuevo estudio vincula la fuerza muscular con una mayor supervivencia en mujeres de edad avanzada.

Evaluaciones simples, como la fuerza de agarre o levantarse de una silla, permiten estimar el estado físico y su relación con la salud.

Los resultados muestran que incluso incrementos ligeros de fuerza se asocian con menor riesgo de muerte.

Especialistas destacan que mantener la musculatura favorece la movilidad, la autonomía y el envejecimiento saludable. La capacidad muscular podría desempeñar un papel determinante en la expectativa de vida de las mujeres mayores, de acuerdo con una investigación científica que analizó cómo distintos indicadores físicos se relacionan con la mortalidad a lo largo del tiempo.

El trabajo, publicado en JAMA Network Open, pone el foco en la importancia de conservar la fuerza con el paso de los años, no como un objetivo estético, sino como un componente esencial para sostener la funcionalidad del cuerpo y la independencia en la vida cotidiana.

En un contexto de envejecimiento poblacional acelerado, los hallazgos aportan evidencia sobre la necesidad de prestar atención a la condición muscular como parte del cuidado integral de la salud, especialmente en edades avanzadas donde la movilidad puede marcar la diferencia en la calidad de vida.

Longevidad Apostar por el movimiento diario asegura beneficios duraderos y accesibles, con efectos positivos tanto en la salud física como en la calidad de vida a largo plazo. Pexels Cómo impacta la fuerza en la longevidad de mujeres mayores El estudio siguió durante cerca de ocho años a unas 5.500 mujeres de entre 63 y 99 años, a quienes se les realizaron pruebas habituales para medir la fuerza, como la presión de la mano al sujetar un dispositivo y la velocidad para pasar de estar sentadas a ponerse de pie varias veces. Estos indicadores, utilizados con frecuencia en evaluaciones geriátricas, permitieron establecer asociaciones claras entre capacidad muscular y supervivencia.

Los datos mostraron que a mayor fuerza registrada, menor era el riesgo de fallecimiento. Por ejemplo, cada incremento equivalente a unos 6,8 kilos adicionales en la fuerza de agarre se vinculó con una reducción del 12% en la mortalidad. De forma similar, completar más rápido el ejercicio de levantarse de la silla también se relacionó con un descenso del riesgo.

longevidad ejercicio Freepik Según explicó el investigador principal Michael LaMonte, de la University at Buffalo, la musculatura es clave porque permite realizar movimientos básicos y facilita la práctica de actividades aeróbicas como caminar, una de las formas de ejercicio más frecuentes entre personas mayores. Cuando esa capacidad disminuye, se dificulta sostener un nivel de actividad que favorezca la salud general. Los resultados señalaron además que el beneficio se mantiene independientemente del tamaño corporal o del cumplimiento de las recomendaciones habituales de ejercicio semanal. Incluso acciones que pueden ser fáciles en el hogar, utilizando objetos cotidianos como resistencia, pueden estimular los músculos.