Video: así fue el choque de la pareja de Iñaki Gutiérrez mientras manejaba alcoholizada La novia del influencer de La Libertad Avanza, María Eugenia Rolón, fue protagonista de un impactante accidente cuando conducía bajo los efectos del alcohol un automóvil en Mar de Ajó.







La novia de Iñaki Gutiérrez chocó alcoholizada en Mar de Ajó.

La militante e influencer de La Libertad Avanza (LLA) María Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, protagonizó este jueves un accidente de tránsito en la ciudad balnearia de Mar de Ajó, donde chocó el automóvil que conducía contra un poste de luz y dio positivo en un control de alcoholemia.

En un video se observa el momento en el que Rolón giró sobre una calle de Mar de Ajó e impactó contra un poste de luz que se encontraba a metros de una casa. El hecho se produjo este jueves cerca de las 9, según los registros de una cámara de seguridad de la zona.

Rolón fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esa situación, los agentes procedieron al secuestro del Honda Fit que conducía.

Iñaki Gutiérrez y su novia Iñaki Gutiérrez y su novia. Tras la incautación del vehículo, Gutiérrez, responsable de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei y pareja de la joven, se presentó en la comisaría para retirarla. "El personal policial observa a la causante realizando maniobras imprudentes y, posteriormente, colisionando con un poste. Luego se hace presente su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez", señala el parte oficial.

Gutiérrez tiene 24 años y es considerado como un referente joven de la derecha. Pese a que es un seguidor acérrimo de Milei, también se lo vio junto a dirigentes del ala más dura del PRO, como el expresidente Mauricio Macri.