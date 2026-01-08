8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Video: así fue el choque de la pareja de Iñaki Gutiérrez mientras manejaba alcoholizada

La novia del influencer de La Libertad Avanza, María Eugenia Rolón, fue protagonista de un impactante accidente cuando conducía bajo los efectos del alcohol un automóvil en Mar de Ajó.

Por

La novia de Iñaki Gutiérrez chocó alcoholizada en Mar de Ajó.

La militante e influencer de La Libertad Avanza (LLA) María Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, protagonizó este jueves un accidente de tránsito en la ciudad balnearia de Mar de Ajó, donde chocó el automóvil que conducía contra un poste de luz y dio positivo en un control de alcoholemia.

Lionel Scaloni recibió 2026 en Pujato.
Te puede interesar:

El festejo de Scaloni por Año Nuevo: en una vereda de Pujato con su familia

En un video se observa el momento en el que Rolón giró sobre una calle de Mar de Ajó e impactó contra un poste de luz que se encontraba a metros de una casa. El hecho se produjo este jueves cerca de las 9, según los registros de una cámara de seguridad de la zona.

Rolón fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esa situación, los agentes procedieron al secuestro del Honda Fit que conducía.

Iñaki Gutiérrez y su novia
I&ntilde;aki Guti&eacute;rrez y su novia.

Iñaki Gutiérrez y su novia.

Tras la incautación del vehículo, Gutiérrez, responsable de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei y pareja de la joven, se presentó en la comisaría para retirarla. "El personal policial observa a la causante realizando maniobras imprudentes y, posteriormente, colisionando con un poste. Luego se hace presente su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez", señala el parte oficial.

Gutiérrez tiene 24 años y es considerado como un referente joven de la derecha. Pese a que es un seguidor acérrimo de Milei, también se lo vio junto a dirigentes del ala más dura del PRO, como el expresidente Mauricio Macri.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dos colectivos chocaron en Saavedra.

Saavedra: chocaron dos colectivos de la línea 41 y el SAME trasladó a un herido

La NASA adelantó el regreso de la Crew-11 de la Estación Espacial Internacional.
play

La NASA anunció el regreso de la tripulación 11 por un astronauta enfermo

Las cifras de diciembre y principios de enero funcionan como un boca de urna que permite adelantar el balance final de marzo.

Mar del Plata: pronostican una temporada muy floja para los teatros

El hecho se produjo mientras un hombre tomaba café en un bar de Palermo.

Palermo: así quedó el bar luego de la caída de un vidrio sobre la cabeza de un hombre

play

Eugenia Rolón, pareja Iñaki Gutiérrez, manejaba borracha y chocó: tenía 1,89 de alcohol en sangre

Qué es el barigüí, la mosca que muerde y reapareció con fuerza en el AMBA

Qué es el barigüí, la mosca que muerde y reapareció con fuerza en el Conurbano

Rating Cero

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

Martín Demichelis se salvó de la tragedia gracias a los rescatistas de José Ignacio. 

Milagroso rescate de Martín Demichelis y sus hijos tras quedar atrapados en el mar de Uruguay

Sebastián da Silva / Zaira Nara

Escrachan en redes a un senador de Uruguay que miraba fotos de Zaira Nara en plena sesión

Sarah Borrell y Luciano Castro.

Quién es Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

últimas noticias

Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: Te va a echar Florentino

Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: "Te va a echar Florentino"

Hace 7 minutos
Lula muestra el veto a la ley que rebaja las penas a los golpistas, junto a su esposa, Janja da Silva, este jueves en el acto oficial por el aniversario, en Brasilia.

Lula vetó una ley del Congreso que le rebajaba las penas de cárcel a Bolsonaro y al resto de los golpistas en Brasil

Hace 12 minutos
El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Hace 13 minutos
play

Un excompañero de celda de Nahuel Gallo reveló las condiciones de su detención en Venezuela

Hace 25 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 9 de enero de 2026

Hace 33 minutos