El equipo de C5N presente en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, conversó con un reportero reciéntemente liberado y que estuvo confinado unas 14 horas por intentar llegar a Caracas.

El periodista Jeff Sierra recibió torturas durante su detención por 14 horas en Venezuela, tras intentar ingresar al país.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que liberarán a una enorme cantidad de presos políticos. Mientras que poco a poco se dan a conocer los nombres de las personas que finalmente saldrán de las cárceles, el equipo de C5N presente en Cúcuta , la ciudad colombiana fronteriza, entrevistó a Jeff Sierra, un periodista colombiano que estuvo detenido por 14 horas al querer llegar a Caracas para reportar sobre la delicada situación política y social.

"A mi me iban a dejar ingresar porque soy ciudadano colombiano y, por lo tanto, tenemos más facilidades. Pero Julían, que es mi compañero mexicano, se tenía que quedar en la frontera. Pues yo me negué a abandonarlo, así que me dejaron en el paso fronterizo y al pasar las horas se ponía más dificil ", contó Sierra, en diálogo con el periodista Adrián Salonia . "Escuché por radio que tenían intenciones de trasladarnos a una cárcel de Cáracas y por eso me empecé a alterar", agregó.

Sierra detalló cómo era el lugar en el que estuvo detenido por 14 horas, el cual describió como un espacio "preparado para las torturas". "Era de dos por dos, una silla en la mitad, cadenas en el suelo, correas para el pantalón y había una caneca (balde) de pintura con un montón de cucarachas" , contó el periodista colombiano sobre el escenario en el que, tanto a él, como a su compañero mexicano, los interrogaron.

"Los interrogatorios tenían el fin de perfilarnos como posibles agentes infiltrados o espías para Estados Unidos. Entre que mi compañero tiene pasaporte estadounidense y yo continué con que no lo iba a abandonar, insistieron que formaba parte de un posible espionaje a Venezuela. En un momento, nos dieron el libro El secuestro, de Gabriel García Márquez . Siempre hostigándonos y diciéndonos que ibamos a terminar en una prisión en Caracas" , relató el periodista colombiano detenido en la frontera con Venezuela.

"Nos preguntaban porqué íbamos a Venezuela. Al ver que no decíamos que éramos espías, nos mostraban el balde de cucarachas para darnos una perspectiva de lo que nos podía pasar" , cerró Sierra, el periodista colombiano que estuvo detenido 14 horas por las fuerzas de seguridad venezolanas al intentar ingresar al país.

El gobierno de Venezuela inició este jueves la liberación de un primer grupo de presos políticos, en el marco de un anuncio oficial que se produjo en medio de la intervención de Estados Unidos en el país y de una fuerte presión internacional. Entre los liberados hay dirigentes opositores, defensores de derechos humanos y ciudadanos españoles detenidos bajo distintas acusaciones.

Una de las excarceladas es Rocío San Miguel, ciudadana hispanovenezolana, experta en seguridad y directora del Observatorio Control Ciudadano. Había sido detenida en febrero de 2024 junto a integrantes de su equipo, en una causa que generó amplio rechazo de organizaciones internacionales por tratarse de una referente en temas de defensa y Fuerza Armada.

También fue liberado Javier Tarazona, líder de la Fundación Redes. Estaba detenido desde julio de 2021, luego de denunciar la presunta presencia de la guerrilla colombiana del ELN en territorio venezolano. Su arresto fue considerado por organismos de derechos humanos como una represalia por su actividad de denuncia.

Otro de los nombres centrales es el de Enrique Márquez, ex candidato presidencial y ex director del Consejo Nacional Electoral. Había sido arrestado hace un año, en la antesala del inicio del tercer gobierno de Nicolás Maduro, y su detención fue leída como un mensaje hacia sectores de la oposición institucional.

La lista incluye además a Perkins Rocha, asesor legal de María Corina Machado y del partido Vente Venezuela. Fue detenido tras las elecciones fallidas de 2024, en el marco de una ofensiva judicial contra dirigentes y colaboradores del principal espacio opositor.

Entre los ciudadanos con doble nacionalidad figura Sofía Sahagún, venezolana-española, arrestada en octubre de 2024 cuando intentaba abordar un vuelo rumbo a Madrid. Las autoridades le imputaron presuntos cargos de terrorismo, en una causa que nunca fue esclarecida públicamente.

El proceso de liberaciones también alcanzó a ciudadanos españoles. José María Basoa, de origen vasco, había sido detenido en septiembre de 2024 acusado de conspiración. Junto a él fue arrestado Andrés Martínez Adasme, capturado en la Amazonía venezolana bajo los mismos cargos.

Asimismo, recuperó la libertad Miguel Moreno Dapena, periodista y marinero español, detenido en junio de 2025 cuando Venezuela interceptó el barco de exploración marina en el que trabajaba. El gobierno alegó entonces un comportamiento “muy sospechoso” de la embarcación, dedicada a la búsqueda de pecios de la Segunda Guerra Mundial.

Por último, fue liberado Ernesto Gorbe Cardona, ciudadano español arrestado en diciembre de 2024 por tener el visado vencido. Permaneció detenido en la cárcel de El Rodeo I, el mismo penal donde estuvo preso el argentino Nahuel Gallo.

Las liberaciones marcan el inicio de un proceso anunciado por el oficialismo venezolano, aunque organismos internacionales y gobiernos extranjeros siguen reclamando la excarcelación del resto de los detenidos por motivos políticos y garantías efectivas de respeto a los derechos humanos.