Tensión en el Parlamento israelí: echaron a dos diputados por interrumpir el discurso de Donald Trump

Los legisladores Ayman Odeh y Ofer Cassif, de la coalición árabe-judía Hadash Taal, acusaron al presidente estadounidense de "terrorista" y levantaron carteles que exigían que "reconozca a Palestina". Ambos fueron retirados del recinto.

Los dos diputados fueron escoltados afuera del recinto.

El Parlamento israelí vivió momentos de tensión este lunes cuando dos diputados de izquierda interrumpieron el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusaron de "terrorista" y le exigieron que reconociera al Estado palestino, tras lo cual fueron echados del recinto.

Trump y Netanyahu hablaron frente a la Knéset, el Parlamento israelí.
Finalmente, Netanyahu no irá a la cumbre de paz en Egipto: quiénes participan y qué se firmará

El incidente ocurrió mientras Trump destacaba el acuerdo de paz entre Hamás e Israel, al que calificó como "un nuevo amanecer para Medio Oriente", y celebraba la liberación de todos los rehenes. También respaldó el trabajo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En medio del discurso, los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif, integrantes de la coalición árabe-judía Hadash Taal, lo interrumpieron al grito de "terrorista" y "genocidio", y levantaron carteles que decían "Reconozcan a Palestina". La seguridad los llevó afuera del recinto sin mayores incidentes.

El resto de los legisladores comenzó a gritar "¡Trump! ¡Trump! ¡Trump!", y el propio mandatario hizo un chiste al respecto: "Eso fue eficiente", señaló antes de seguir hablando. Minutos después, Odeh hizo un posteo en X donde cuestionó "la cantidad de hipocresía en el plenario".

"Entronizar a Netanyahu mediante halagos sin precedentes, por una banda orquestada, no lo absuelve a él ni a su gobierno de los crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza, ni de la responsabilidad por la sangre de cientos de miles de víctimas palestinas y miles de víctimas israelíes", sostuvo.

"A pesar del uso cínico del 7 de octubre y a pesar de la guerra de aniquilación, el gobierno de los crímenes no ha logrado cambiar la simple ecuación: aquí hay dos pueblos y aquí permanecerán. Solo el fin de la ocupación y el reconocimiento del Estado de Palestina junto a Israel traerán justicia, paz y seguridad para todos", añadió.

Cassif respaldó el reclamo en su cuenta de X y criticó la actitud del recinto. "Gracias al coro de aplausos de la Knesset –oposición y coalición– que mostró al presidente estadounidense y al mundo entero que no hay lugar para expresar una posición diferente en Israel. El rostro de la 'única democracia en Oriente Medio' no es especialmente bonito", ironizó.

