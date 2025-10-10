El Premio Nobel de la Paz fue para la venezolana María Corina Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos" El prestigioso galardón de la academia sueca fue otorgado a la dirigenta debido a "su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Por







Machado, ganadora del galardón.

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue entregado para la dirigenta María Corina Machado por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según indicaron desde el Comité Nobel.

El presidente de la organización, Jorgen Watne Frydnes, la destacó como “una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo".

En tal sentido, también la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad". Además, consideran que Machado demostró que las herramientas de la democracia son también las de la paz y que aguarda un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

María Corina Machado

En julio del 2024, Machado fue inhabilitada para postularse contra el chavismo y fue Edmundo González quien la reemplazó. Luego pasó a la clandestinidad por las amenazas recibidas en medio de protestas. Fue entonces que aseguró que “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina de los últimos tiempos” y “una figura clave y unificadora en una oposición política que en su momento estuvo profundamente dividida”.