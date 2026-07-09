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Inesperado romance: Marley se besó con un famoso influencer en el partido de Argentina

El conductor festejó de manera eufórica los goles del partido en el estadio de Atlanta y fue sorprendido por el mediático, quien le expresó su cariño de forma muy particular.

El beso de Marley.

El beso de Marley.

Redes sociales

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 llevó al festejo descomunal de todos los hinchas en Argentina y en Estados Unidos también. En medio de ese desahogo por el agónico triunfo frente a Egipto, Marley fue captado mientras celebraba el tercer gol y un influencer fue a besarlo mientras se filmaba.

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Con el correr de las horas se dio a conocer que el protagonista del momento junto al conductor era Francisco Delgado, ganador de Gran Hermano 2015. Ambos compartían la transmisión del encuentro desde la tribuna y vivieron con euforia la remontada que le permitió a la Albiceleste meterse entre los ocho mejores del Mundial.

Fue el propio Delgado quien difundió las imágenes en sus redes sociales y explicó el efusivo festejo. "Perdón @marley_ok, pero en el tercer gol necesitaba descargar. ¡Te amo Argentina... Te amo Leo! Amo ser argentino, no puedo más. Soy feliz", escribió junto al video, que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios y generó miles de reacciones.

Lejos de cualquier polémica, el momento fue catalogado como divertido. Mientras Marley realizaba la cobertura del torneo para Telefe, el beso con Delgado con delgado recorrió las redes sociales y algunos los señalaron como romance. ¿Hay amor o es todo en broma?

Escándalo: se supo la verdad por la que Ian Lucas abandonó el programa de Marley

La sorpresiva salida de Ian Lucas de la cobertura del Mundial 2026 junto a Marley en Por el mundo desató un verdadero revuelo mediático. El influencer y último ganador de MasterChef Celebrity Argentina decidió armar las valijas y abandonar las transmisiones a mitad del certamen deportivo, una determinación que encendió las alarmas y generó todo tipo de especulaciones sobre los verdaderos motivos de su alejamiento.

Los detalles de la fuerte interna salieron a la luz a través de América TV, durante la emisión del ciclo Sálvese Quien Pueda. Allí, la periodista Pía Shaw fue la encargada de lanzar la primicia sobre la baja del creador de contenido y revelar su próximo destino laboral: “Quien deja el Mundial y se despide hoy de Por el mundo es Ian Lucas. Tenía un compromiso laboral ya pautado, se va para Turquía a la Fórmula 1 y un trabajo que tiene pendiente”.

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