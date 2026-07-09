Entrenamiento extremo: así fue la impresionante transformación de Zlatan Ibrahimovic El ex delantero sueco sigue sorprendiendo por su exigencia física y la disciplina con la que mantiene su preparación. Por Agregar C5N en









Zlatan Ibrahimovic y su imponente físico. Redes sociales

El ex futbolista mantiene una exigente rutina física luego de su retiro de las canchas.

Sus entrenamientos reflejan una disciplina que lo acompañó durante toda su carrera.

Ibrahimovic encontró en la preparación física una nueva forma de superarse.

El sueco también sumó una práctica diferente para complementar su entrenamiento. Si hay un futbolista que es recordado por su fortaleza física ese es Zlatan Ibrahimovic. El sueco fue un delantero que, además de tener un gran talento a la hora de jugar, se destacó por tener uno de los físicos más imponentes del mundo del fútbol. Con 1,95 m de altura, un cuerpo flaco pero a la vez robusto y una gran fuerza supo dominar a los defensores rivales a lo largo de su carrera.

Desde que se retiró del fútbol profesional en 2023, Zlatan Ibrahimovic intensificó su rutina de entrenamiento y mantiene un exigente nivel de preparación. En sus redes sociales suele compartir videos en los que realiza levantamiento olímpico, ejercicios de fuerza y sesiones de acondicionamiento inspiradas en el CrossFit, además de incorporar movimientos poco convencionales que reflejan su particular forma de entrenar.

View this post on Instagram El ex delantero de 44 años dejó en claro que su disciplina no cambió tras el retiro, sino que forma parte de su forma de vivir. "Me lo tomo muy en serio: nunca estoy satisfecho, siempre intento superarme", aseguró al referirse a su preparación física. Además, explicó que mantenerse activo es algo natural para él: "Solo soy feliz cuando estoy en movimiento, así que mantenerme en forma me resulta muy natural. No puedo quedarme quieto. La motivación no es un problema para mí, porque me encanta estar activo"

Cómo fue la increíble transformación de Zlatan Ibrahimovic Las rutinas que comparte en sus redes sociales dejan en evidencia el nivel de exigencia con el que continúa entrenando. Entre los ejercicios más llamativos, se lo puede ver trepando sogas utilizando únicamente la fuerza de sus brazos o realizando abdominales con las piernas sujetas a un saco de boxeo. Gran gran parte de su preparación se desarrolla en el gimnasio, donde combina movimientos de halterofilia e hipertrofia.

Los llamativos ejercicios que realiza el delantero. Redes sociales Tras su retiro del fútbol profesional, Ibrahimovic encontró en el entrenamiento un nuevo desafío para seguir poniendo a prueba sus límites. Lejos de bajar la intensidad, convirtió al gimnasio en el espacio donde continúa exigiéndose al máximo. "Hago mucho trabajo de piernas. Hago sentadillas. Hago CrossFit; es lo único que me hace sufrir", explicó el sueco, quien además resumió su filosofía con una frase que refleja su forma de entrenar: "En el gimnasio, trabajo duro".

La exigente rutina del sueco. Redes sociales Además de sus intensas rutinas de fuerza, Ibrahimovic incorporó el yoga a su preparación física después de sufrir varias lesiones importantes en su etapa como jugador. El sueco explicó que comenzó a practicarlo cuando su movilidad se vio limitada y que esta disciplina le permitió relajarse, mejorar el control de sus movimientos y potenciar su concentración. Para él, la experiencia también fue una muestra de la importancia de probar nuevos métodos de entrenamiento.