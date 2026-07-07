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The New York Times despidió al Indio Solari: el reconocimiento internacional a una leyenda del rock argentino

El diario estadounidense dedicó una extensa nota al exíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota donde lo definió como un "ícono de la contracultura" y cómo se comparaba a sí mismo con Bob Dylan.

Imagen del músico de rock con la que ilustraron la nota obituario de The New York Times.

Imagen del músico de rock con la que ilustraron la nota obituario de The New York Times.

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El impacto de la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, el 5 de junio pasaso en su casa de Parque Leloir, atravesó las fronteras de la Argentina y trascendió al mundo. El músico que falleció por un ACV después de padecer Parkinson desde 2016, fue recordad por The New York Times como una figura destacada del rock.

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El diario estadounidense resaltó la magnitud de la obra del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, por la construcción de su carrera al margen de las grandes discográficas y lo definió como un "ícono de la contracultura".

"Una estrella del rock argentino cuyas letras enigmáticas y voz conmovedora atrajeron a un ferviente público nacional hacia sus himnos que aludían a las aspiraciones no cumplidas de su país", subrayó el periodista Adam Nossiter.

El redactor de la sección obituarios remarcó en otro tramo: "Aunque no era muy conocido fuera de Argentina (...), dentro del país, Solari era mucho más que un simple cantante popular. Era un icono tanto de las masas como de la contracultura".

Nossiter citó las palabras del "Míster" en su nota: "Yo no hago música para que la gente entienda lo que quiero decir, sino para que imaginen", según dijo Solar en una entrevista en 2024.

Uno de los puntos de la publicación internacional la comparación del propio Solari con Bob Dylan, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2016. Resaltó los personajes de ficción, las metáforas esotéricas y "acertijos" que le gustaban al músico al igual que el artista nacido en Minnesota, para activar la imaginación de su público.

El Indio Solari en la tapa del New York Times

La nota de The New York Times tituló la nota con "El ‘Indio’ Solari, leyenda del rock argentino, muere a los 77 años". En este sentido, destacó en la bajada lo grande del músico y leyenda del rock fallecido recientmente: "Un icono de la contracultura con gran atractivo, se comparaba a sí mismo con Bob Dylan y se ganó un público especialmente fiel entre la juventud de clase trabajadora".

Para ilustarar el obituario, el periodista Adam Nossiter eligió el último concierto público en 2017 con el epígrafe: "Frases de sus canciones enigmáticas, llenas de personajes ficticios y metáforas esotéricas, terminaron apareciendo en tatuajes por toda Argentina".

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