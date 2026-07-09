9 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Victoria Villarruel pidió "mirar a los discapacitados, los jubilados y los que están pasando estrechez económica"

En línea con lo expresado horas atrás, la vicepresidenta reiteró que "sin trabajo y sin producción no hay patria" y aseguró: "No pienso en ninguna candidatura".

Por

"No pienso en ninguna candidatura", aseguró la vicepresidenta.

La vicepresidenta Victoria Villarruel reiteró este jueves desde Tucumán que "sin trabajo y sin producción no hay patria", aclaró que "no pienso en ninguna candidatura" y pidió "mirar a los discapacitados, los jubilados y los que hoy están pasando estrechez económica".

Victoria Villarruel estuvo presente en la vigilia del 9 de julio en Tucumán. 
Te puede interesar:

Villarruel pidió "generar trabajo" y "no dejar que las industrias mueran en nuestro país"

Villarruel le agradeció al gobernador Osvaldo Jaldo la invitación para formar parte tanto de la vigilia como de los festejos por el Día de la Independencia y sostuvo que "es muy importante que tengamos real federalismo, porque la Argentina no es la Ciudad de Buenos Aires, es todo el país. Por eso es importante recorrer las provincias".

En línea con lo expresado horas atrás, la vicepresidenta reiteró que "sin trabajo y sin producción no hay patria".

En declaraciones a distintos medios que se encontraban en la provincia de Tucumán, Villarruel aseguró que "no pienso en ninguna candidatura".

Pidió además "mirar a los discapacitados y a los jubilados, a los que hoy están pasando estrechez económica".

Nuevo gesto de diferenciación

El miércoles, Villarruel difundió a través de la red social X un mensaje político con foco en las segundas invasiones inglesas, apenas horas antes de su encuentro oficial con el presidente Javier Milei en Tucumán por los actos centrales del Día de la Independencia, en lo que se leyó como un nuevo gesto para diferenciarse del Gobierno.

En su texto, la funcionaria destacó la firmeza porteña frente al avance militar británico. "Hubo un hecho fundamental que encendió la llama de nuestra Independencia. Y fue la victoria del pueblo de Buenos Aires sobre el Imperio Británico un día como hoy de 1807", escribió la presidenta de la Cámara Alta.

El tramo más sugestivo de su publicación aludió a la soberanía, en un claro contraste con la política exterior del Poder Ejecutivo. Villarruel expresó: "A 219 años de aquella victoria, mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera y demostraron el tremendo orgullo que significa ser hijos de esta tierra bendecida por Dios y protegida por el manto de la Vírgen".

En su relato sobre aquel combate bélico, la dirigente detalló la hazaña ciudadana frente a tropas superiores. Aseguró que los británicos "no podían fallar, pero se fueron humillados por un pueblo aguerrido que defendió con valentía a su tierra, su Iglesia y sus costumbres".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vctoria Villarruel, en la vereda de enfrente.

Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno: "Mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera"

Lilia Lemoine publicó el mensaje en sus redes sociales. 

Lilia Lemoine cuestionó a García Cuerva tras el Tedeum: "Los discursos son hipócritas y aburridos"

Javier Milei arribando a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. 

Milei encabeza una reunión de Gabinete, con la reforma del BCRA como tema central

“A veces, como sociedad, recorremos caminos peligrosos, advirtió el arzobispo porteño.

García Cuerva condenó las "cuevas de la corrupción", elogió a la Selección y pidió "hacer realidad el mensaje de Messi"

Javier Milei participa este jueves del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia.
play

Tras la vigilia en Tucumán, Milei asistió al Tedeum por el Día de la Independencia

Javier Milei, presidente de Argentina, en el acto del 9 de julio en Tucumán.

Milei: "Este momento histórico se asemeja a una especie de segunda independencia"

Rating Cero

Michael Bublé y Lusiana Lopilato, de viaje.

La drástica decisión que tomaron Luisana Lopilato y Michael Bublé en su matrimonio

El beso de Marley.

Inesperado romance: Marley se besó con un famoso influencer en el partido de Argentina

El personaje que cambió la vida de este actor.

Interpretó a un veterano en una película famosa mundialmente y le cambió la vida: de quien se trata

Se filtró el souvenir que Taylor Swift y Travis Kelce regalaron en su boda.

Se filtró el souvenir de bodas que regalaron Taylor Swift y Travis Kelce a sus invitados

La artista murió a los 75 años.

Conmoción en el mundo de la música: falleció Bonnie Tyler, cantante ícono de los años '80

¿Vuelve el amor entre Daniela Celis y Thiago Medina?

El inesperado mensaje de Daniela Celis a Thiago Medina que despertó rumores de acercamiento

últimas noticias

Lilia Lemoine publicó el mensaje en sus redes sociales. 

Lilia Lemoine cuestionó a García Cuerva tras el Tedeum: "Los discursos son hipócritas y aburridos"

Hace 16 minutos
Los ganadores fueron seleccionados tras superar exigentes pruebas prácticas.

Cinco estudiantes de escuelas técnicas de la Ciudad representarán al país en el Mundial de los Oficios

Hace 1 hora
play
Dos carpinchos protagonizaron una postal que rápidamente se hizo viral en redes sociales al intentar ingresar a una laguna sin imaginar que el agua estaba congelada.

Carpinchos virales: así fue la foto que sorprendió a todos en la ola polar

Hace 1 hora
play

Villarruel pidió "mirar a los discapacitados, los jubilados y los que están pasando estrechez económica"

Hace 1 hora
play
Axel Kicillof publicó un mensaje por el Día de la Independencia. 

Kicillof: "Independencia es que ninguna potencia escriba los destinos de nuestra Patria"

Hace 1 hora