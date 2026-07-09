Victoria Villarruel pidió "mirar a los discapacitados, los jubilados y los que están pasando estrechez económica"

En línea con lo expresado horas atrás, la vicepresidenta reiteró que "sin trabajo y sin producción no hay patria" y aseguró: "No pienso en ninguna candidatura".

La vicepresidenta Victoria Villarruel reiteró este jueves desde Tucumán que "sin trabajo y sin producción no hay patria" , aclaró que "no pienso en ninguna candidatura" y pidió "mirar a los discapacitados, los jubilados y los que hoy están pasando estrechez económica".

Villarruel le agradeció al gobernador Osvaldo Jaldo la invitación para formar parte tanto de la vigilia como de los festejos por el Día de la Independencia y sostuvo que "es muy importante que tengamos real federalismo, porque la Argentina no es la Ciudad de Buenos Aires, es todo el país. Por eso es importante recorrer las provincias".

En línea con lo expresado horas atrás, la vicepresidenta reiteró que "sin trabajo y sin producción no hay patria".

En declaraciones a distintos medios que se encontraban en la provincia de Tucumán, Villarruel aseguró que "no pienso en ninguna candidatura".

Pidió además "mirar a los discapacitados y a los jubilados, a los que hoy están pasando estrechez económica".

Nuevo gesto de diferenciación

El miércoles, Villarruel difundió a través de la red social X un mensaje político con foco en las segundas invasiones inglesas, apenas horas antes de su encuentro oficial con el presidente Javier Milei en Tucumán por los actos centrales del Día de la Independencia, en lo que se leyó como un nuevo gesto para diferenciarse del Gobierno.

En su texto, la funcionaria destacó la firmeza porteña frente al avance militar británico. "Hubo un hecho fundamental que encendió la llama de nuestra Independencia. Y fue la victoria del pueblo de Buenos Aires sobre el Imperio Británico un día como hoy de 1807", escribió la presidenta de la Cámara Alta.

El tramo más sugestivo de su publicación aludió a la soberanía, en un claro contraste con la política exterior del Poder Ejecutivo. Villarruel expresó: "A 219 años de aquella victoria, mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera y demostraron el tremendo orgullo que significa ser hijos de esta tierra bendecida por Dios y protegida por el manto de la Vírgen".

En su relato sobre aquel combate bélico, la dirigente detalló la hazaña ciudadana frente a tropas superiores. Aseguró que los británicos "no podían fallar, pero se fueron humillados por un pueblo aguerrido que defendió con valentía a su tierra, su Iglesia y sus costumbres".