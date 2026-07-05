El Gobierno envió a la Fragata Libertad a los festejos de la independencia de EEUU

El emblemático busque escuela de la Armada Argentina participó del "Desfile Naval Sail 4th 250" realizado en el río Hudson por los 250 años de la independencia del país norteamericano.

La Fragata Libertad representó a la Argentina en el "Desfile Naval Sail 4th 250", realizado en conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Su recorrido comenzó desde la desembocadura del río Hudson hasta las inmediaciones del puente George Washington, en uno de los eventos náuticos más importantes organizados por el país norteamericano.

Milei saludó a EEUU por los 250 años de su independencia: "Es la envidia de todos"

En el marco del 54° Viaje de Instrucción, el emblemático buque escuela de la Armada Argentina que cumple desde hace décadas una función diplomática y cultural , navegó imponente con sus velas desplegadas frente a miles de personas que se reunieron sobre las costas de los estados de Nueva York y Nueva Jersey para seguir el paso de las embarcaciones que formaron parte de los festejos.

Además de la Fragata Libertad también desfilaron grandes veleros, buques civiles y embarcaciones militares provenientes de distintos países. Al finalizar el evento, el buque argentino amarró en los muelles de Nueva York, donde fue recibido por el canciller argentino y el agregado naval, quienes dieron la bienvenida al comandante Jorge Gabriel Cáceres y a toda la tripulación.

La llegada de los marinos argentinos fue acompañada por funcionarios de la embajada, quienes subieron al buque de tres mástiles para ofrecer un saludo oficial a la tripulación compuesta por oficiales, suboficiales y guardiamarinas en viaje de capacitación.

Durante su amarre en el puerto de Nueva York, la Fragata Libertad permitirá el acceso de visitantes en horarios fijados , brindando a residentes locales y a la comunidad argentina la posibilidad de recorrer sus espacios, conversar con los uniformados y conocer más sobre la trayectoria y el papel cultural y diplomático que cumple como representante de la Argentina en los mares del mundo.

Tras el histórico Desfile Naval Sail4th 250, la Fragata ARA “Libertad” tomó amarras en Nueva York, donde el Cónsul General y el Agregado Naval dieron la bienvenida al Comandante Jorge Gabriel Cáceres y su tripulación.



Así comenzó su visita oficial a la ciudad @Armada_Arg pic.twitter.com/qL0RNnaW4L — Consulado General Argentino en Nueva York (@ARGenNewYork) July 5, 2026

No fue el único gesto que tuvo el gobierno de Javier Milei con el país gobernado por Donald Trump. En redes sociales, el Presidente dedicó un afectuoso mensaje al país norteamericano en un nuevo aniversario de la célebre fecha. "Cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur", sostuvo.

Milei también contrapuso ese modelo con "las ideas del comunismo", al sostener que representan el camino opuesto al que permitió el crecimiento estadounidense. En esa línea, remarcó que la prosperidad de ese país es una consecuencia directa de haber preservado la libertad de sus ciudadanos a lo largo de su historia.

El Presidente aseguró que Argentina también fue fundada bajo esos mismos ideales y sostuvo que quienes no comparten esos principios "no pueden llamarse verdaderos patriotas". Incluso afirmó que quienes atentan contra ellos "no son más que traidores a la patria".

Sobre el final del mensaje, Milei llamó a "hacer América grande otra vez, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", y expresó su deseo de que "Estados Unidos siga siendo un faro de libertad en el Norte", mientras Argentina recupere ese lugar "en el Sur". La publicación concluyó con un saludo por el 4 de julio, una mención a Donald Trump y su ya habitual "¡Viva la libertad, carajo!".