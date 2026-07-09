Se filtró el souvenir de bodas que regalaron Taylor Swift y Travis Kelce a sus invitados La celebración de la cantante y el jugador de la NFL sigue dando de qué hablar. En las últimas horas se conoció uno de los detalles más exclusivos del evento: el recuerdo personalizado que recibieron los asistentes, que incluye un emotivo guiño a una de las canciones más icónicas de la artista. Agregar C5N en









Se filtró el souvenir que Taylor Swift y Travis Kelce regalaron en su boda.

Se conoció uno de los secretos mejor guardados de la boda.

El exclusivo recuerdo que recibieron los invitados al casamiento.

La publicación de una famosa cantante que reveló el obsequio.

El detalle oculto que no pasó desapercibido entre los swifties. Se filtró el souvenir que Taylor Swift y Travis Kelce regalaron en su boda: la cantante Maren Morris mostró en sus redes sociales el exclusivo recuerdo que recibieron los invitados al casamiento de la pareja del momento celebrado en Nueva York. ¿Cuál es el romántico detalle que emocionó a los fans?

A pocos días de la esperada boda de Swift y Kelce, continúan saliendo a la luz nuevos detalles de la celebración. Esta vez, fue la artista Morris quien sorprendió a sus seguidores al mostrar el exclusivo obsequio que recibieron los invitados al evento. La compositora publicó una imagen donde se puede ver el delicado obsequio diseñado especialmente para la ocasión, un detalle que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del matrimonio.

Con este nuevo gesto, los novios volvieron a demostrar que cada aspecto de su ceremonia fue cuidadosamente pensado: desde la decoración hasta los regalos para los invitados, todo estuvo cargado de simbolismo y referencias personales que no pasaron desapercibidas para sus admiradores.

La estrella pop y el jugador de la National Football League tuvieron una boda con más de mil invitados. Redes sociales Se filtró el souvenir de Taylor Swift y Travis Kelce El recuerdo consistía en un elegante pañuelo de tela bordado con las iniciales de los recién casados, la fecha de la ceremonia —26 de julio de 2026— y la inscripción "New York City", en referencia al lugar donde se celebró el casamiento. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la frase bordada en la parte inferior del pañuelo: "So it's gonna be forever..."

La frase pertenece a la canción Blank Space, uno de los mayores éxitos de la artista incluido en el álbum 1989. Traducida al español, significa: "Así que va a ser para siempre", una elección que muchos interpretaron como una declaración de amor y un guiño a la historia de la pareja. Como era de esperarse, los seguidores de Swift no tardaron en identificar la referencia musical y celebraron el gesto en redes sociales. Para los swifties, incluir un verso de Blank Space en el souvenir fue una forma de conectar uno de los capítulos más importantes de la vida personal de la cantante y con una de las canciones más emblemáticas de su carrera.

Además del grabado personalizado, el recuerdo destacó por su diseño elegante y minimalista, en línea con la estética que caracterizóal evento. La publicación de Maren Morris permitió conocer por primera vez uno de los recuerdos exclusivos que recibieron los asistentes al evento, ya que los enamorados habína mantenido un estricto control sobre la privacidad de la celebración.