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Taylor Swift y Travis Kelce: el millonario souvenir para los invitados de la boda

A horas del casamiento en el mítico Madison Square Garden, la cantante y el jugador de fútbol americano hicieron una exclusiva cena de ensayo para 100 íntimos que se fueron con un brillante obsequio.

La pareja se conocieron en el verano de 2023 a través de un acercamiento romántico iniciado por el jugador de la NFL.

La pareja se conocieron en el verano de 2023 a través de un acercamiento romántico iniciado por el jugador de la NFL.

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Taylor Swift y Travis Kelce se preparan para dar el "si, quiero" ante unos 100 invitados, este viernes, en Nueva York, para lo que hubo un ensayó previo y se filtró el souvenir para los invitados: un auténtico brillante.

La humorista recordó que su papá y la conductora no dieron su consentimiento.
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La cantante y el jugador de fútbol americano hicieron un ensayo horas previas a la boda y ya se filtraron algunos detalles del evento. Los asistentes se retiraron del Estadio Madison Square Garden con un diamante.

Este y otros preparativos hace que el encuentro sea anunciado como "la boda del año" desde que se supo la noticia. Los paparazzis no podían creer que las figuras se retiraran del simulacro de ceremonia con unas llamativas y grandes cajas aterciopeladas en sus manos.

Cada uno de los 100 presentes recibió una copa de cristal personalizada que incluía diamantes auténticos incrustados, un obsequio lujoso que vuelve a dejar en claro que las celebridades no van a ahorrarse ningún gasto.

El gran secreto a voces: cómo se prepara el Madison Square Garden

La boda se hace ante el más cerrado secreto, aunque ya hay medios internacionales que filtran algunos movivientos de familiares, amigos y estrellas de la pareja. Comenzará a las 5 de la tarde (hora local) y podría extenderse durante muchas horas. Si bien la cena de ensayo fue para un centenar de personas incluyó joyas reales, las expectativas para la boda principal de esta noche es que habrá más de mil personas asistan a la gran fiesta de casamiento. Por ahora, el estadio neoyorquino fue blindado por completo con un operativo de seguridad sin precedentes.

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