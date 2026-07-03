Taylor Swift y Travis Kelce: el millonario souvenir para los invitados de la boda A horas del casamiento en el mítico Madison Square Garden, la cantante y el jugador de fútbol americano hicieron una exclusiva cena de ensayo para 100 íntimos que se fueron con un brillante obsequio. Agregar C5N en









La pareja se conocieron en el verano de 2023 a través de un acercamiento romántico iniciado por el jugador de la NFL. Redes sociales

Taylor Swift y Travis Kelce se preparan para dar el "si, quiero" ante unos 100 invitados, este viernes, en Nueva York, para lo que hubo un ensayó previo y se filtró el souvenir para los invitados: un auténtico brillante.

La cantante y el jugador de fútbol americano hicieron un ensayo horas previas a la boda y ya se filtraron algunos detalles del evento. Los asistentes se retiraron del Estadio Madison Square Garden con un diamante.

Este y otros preparativos hace que el encuentro sea anunciado como "la boda del año" desde que se supo la noticia. Los paparazzis no podían creer que las figuras se retiraran del simulacro de ceremonia con unas llamativas y grandes cajas aterciopeladas en sus manos.

Cada uno de los 100 presentes recibió una copa de cristal personalizada que incluía diamantes auténticos incrustados, un obsequio lujoso que vuelve a dejar en claro que las celebridades no van a ahorrarse ningún gasto.