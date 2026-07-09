La drástica decisión que tomaron Luisana Lopilato y Michael Bublé en su matrimonio

La relación de Michael Bublé y Luisana Lopilato transita uno de sus mejores momentos porque tienen a sus hijos sanos tras afrontar distintos problemas de salud y ahora decidieron irse de viaje. Pero el destino elegido fue una decisión completamente drástica por parte de ambos.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

El viaje fue a Malta , una de las islas más lindas del mundo. Allí es donde fueron unos días a descansar y a nadar con toda la familia. Fue el cantante quien mostró detalles del lugar donde se alojaron y cuánto les gustó a todos.

“Es nuestra primera vez en Malta con mi pequeña pandilla, y qué lugar tan especial para disfrutar juntos. Nos enamoramos por completo de esta hermosa isla ”, comentó en su cuenta de Instagram.

Para ellos se dio el viaje en medio del mundial y, a pesar de que Michael hincha por Argentina para Luisana, Luisana también oficia de simpatizante por Canadá.

“Fue un verdadero honor alojarnos con ustedes por primera vez. Además, Argentina se llevó la victoria, lo que, si conocen a esta familia, convirtió la cena en todo un desfile de celebración del campeonato”, escribió Michael.

El importante anuncio que hicieron Luisana Lopilato y Michael Bublé

La actriz argentina Luisana Lopilato y el cantante canadiense Michael Bublé compartieron un mensaje íntimo en redes sociales al anunciar el cierre de una etapa fundamental en la vida de su hijo Noah: la finalización de la escuela primaria. El posteo, publicado este viernes, se centró en el crecimiento del adolescente y en el impacto emocional que este paso genera dentro del núcleo familiar.

La actriz escribió un mensaje cargado de emoción donde destacó el proceso personal de su hijo y su evolución. Tal es así que los cambios en la vida familiar de las celebridades suelen adquirir una dimensión pública que trasciende lo íntimo, especialmente cuando se trata de etapas vinculadas al crecimiento de los hijos.