Carpinchos virales: así fue la foto que sorprendió a todos en la ola polar Una inusual escena captada en medio del frío extremo se volvió viral en redes sociales y generó sorpresa entre los usuarios, al mostrar a dos ejemplares de fauna silvestre enfrentando un paisaje completamente transformado por las bajas temperaturas. Por Agregar C5N en









Dos carpinchos protagonizaron una postal que rápidamente se hizo viral en redes sociales al intentar ingresar a una laguna sin imaginar que el agua estaba congelada.

La imagen fue registrada en el contexto de una intensa ola de frío.

El video muestra a dos animales intentando ingresar a una laguna congelada.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales por lo inusual del registro.

El fotógrafo Pablo Blanco fue quien captó el momento que generó sorpresa en la web. Carpinchos virales: la imagen de dos carpinchos caminando sobre una laguna congelada se volvió viral y reflejó la intensidad de las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país. El brusco descenso de temperaturas que atraviesa Argentina dejó una escena tan curiosa como enternecedora. Así fue la foto que sorprendió a todos en la ola polar.

En los últimos días, el territorio argentino registró temperaturas bajo cero en gran parte de la región, en el marco de un frente frío que se extendió por distintas provincias y dejó heladas intensas, calles congeladas y paisajes completamente transformados por el frío extremo. Las marcas térmicas inusuales impactaron tanto en las grandes ciudades como en zonas rurales, donde el retroceso térmico sostenido alteró la rutina diaria y generó postales invernales poco habituales en esta época del año.

En este contexto, también la fauna silvestre se ve afectada por las condiciones térmicas extremas, ya que la disminución prolongada de las temperaturas puede alterar sus hábitos de alimentación, desplazamiento y descanso, además de obligarlas a adaptarse rápidamente a un entorno poco habitual para su supervivencia.

Cuál es la foto viral de los carpinchos durante la ola polar Dos carpinchos protagonizaron una postal que rápidamente se hizo viral en redes sociales al intentar ingresar a una laguna sin imaginar que el agua estaba completamente congelada. La imagen, registrada en la localidad de Coronel Pringles, muestra a los animales caminando con cautela sobre la superficie helada, una situación poco frecuente que sorprendió tanto a los vecinos como a miles de usuarios en internet.

La escena fue registrada por Pablo Blanco y difundida por el medio El Orden, donde rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales hasta convertirse en un fenómeno viral. Las imágenes reflejan la magnitud del frío que afecta a la región, con heladas intensas, temperaturas bajo cero y paisajes completamente transformados por el invierno. El episodio despertó miles de reacciones entre los usuarios, quienes destacaron tanto la ternura de los animales como lo inusual de la escena. Mientras la ola polar continúa dejando registros históricos en distintas regiones, esta inesperada postal de las capibaras caminando sobre una laguna congelada se convirtió en una de las imágenes más comentadas de los últimos días.

Blanco es un fotógrafo argentino, conocido por registrar escenas de naturaleza y vida silvestre en distintas zonas del país. En este sentido, suele estar vinculado a trabajos en el interior de la provincia de Buenos Aires, especialmente en zonas del sudoeste bonaerense como Coronel Pringles y alrededores, donde se difundió el video viral de los carpinchos.