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Conmoción en el mundo de la música: falleció Bonnie Tyler, cantante ícono de los años '80

La artista tenía prevista una gira en Portugal y tuvo que cancelar todo a último momento por un problema de salud.

La artista murió a los 75 años.

La artista murió a los 75 años.

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La cantante ícono de los años 80, Bonnie Tyler, falleció a los 75 años luego de un problema de salud por el que había cancelado toda su gira musical. Fue intérprete de canciones que fueron himnos como Total eclipse of heart o Holding out for a hero y estaba a punto de realizar conciertos en Portugal.

Los archivos de inteligencia desclasificados confirmaron que la artista integraba las listas negras de la dictadura.
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La cantante que superó los 20 millones de copias vendidas en todo el mundo se mantuvo constante hasta los últimos días, ya que tenía previsto una gira europea que incluía presentaciones en España, Francia, Alemania y Portugal, pero falleció antes.

Había nacido en Reino Unido en 1951 y se consolidó como una de las voces más reconocibles de la música pop y rock internacional. Sus mejores años iniciaron en la década del 70 cuando firmó su primer contrato discográfico.

Los más grandes éxitos de Bonnie Taylor y su pico de popularidad

Lanzó sencillos como Lost in France y It’s a Heartache alcanzando los primeros puestos en la lista de ventas de Estados Unidos y Europa.

El éxito Total Eclipse of the heart llegó en 1983 y fue inmortalizado en películas y series de televisión. La canción estuvo primera en varios países y se mantuvo por semanas en los rankings de Estados Unidos y Reino Unido.

El tema vendió más de seis millones de copias y es considerado uno de los temas más clásicos de esa época. Mientras que, Holding out for a hero también hizo que su popularidad alcance a muchos países más.

Su tono de voz áspero la llevó a tener un sello distintivo entre otras artistas y así pudo mantener una identidad propia en la música.

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