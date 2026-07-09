Axel Kicillof: "Independencia es que ninguna potencia escriba los destinos de nuestra Patria"

El gobernador bonaerense compartió un video donde reflexionó sobre la importancia de “construir un proyecto de país soberano, con igualdad” y “donde seamos los argentinos quienes decidamos nuestro futuro”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , compartió este jueves 9 de julio un mensaje donde aseguró que " independencia es que ninguna potencia ni organismo internacional escriba los destinos de nuestra Patria ". En una jornada de importancia histórica para el país, reflexionó sobre la importancia de “construir un proyecto de país soberano, con igualdad” y “donde seamos los argentinos quienes decidamos nuestro futuro”.

Para el mandatario bonaerense, " llevó un tiempo importante tomar una determinación tan grande de ser un país que no dependiera de otros . ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos intereses propios, que tenemos que pensar en función de los 47 millones de argentinos, los 17 millones de bonaerenses".

"La política exterior, que tuvo que ver precisamente con esta idea de la independencia, lo que nos decía, bueno: ustedes son una colonia, forman parte de un circuito donde la acumulación, las ideas, las alianzas son ajenas, y nosotros necesitamos pensar en la Argentina", analizó Kicillof.

Luego puso el foco en las distintas dificultades que atraviesan los argentinos y la política económica del gobierno de Milei:"Las familias están muy endeudadas, al mismo tiempo nos dicen que hay que festejar que el Fondo Monetario nos va a imponer las reglas de juego" .

"La verdad que yo creo en una cosa totalmente distinta, que tiene que ver a veces con cosas sencillas: la salud, la educación, el trabajo, la producción; poder vivir tranquilos. Nos dicen que la macro anda bárbara, uno camina un poco y pregunta en la provincia cómo está la gente y la gente no está bien, así que bárbara no anda, y creo que la independencia se trata de eso" , reflexionó el gobernador bonaerense.

Independencia es que ninguna potencia ni organismo internacional escriba los destinos de nuestra Patria; es poder construir un proyecto de país soberano, con igualdad, donde seamos los argentinos quienes decidamos nuestro futuro. Este 9 de julio tengámoslo más presente que nunca… pic.twitter.com/ZBWG7cUJX4

En este marco, entiende que "en un mundo donde hay guerra, en un mundo donde hay competencia muy fuerte, nosotros tenemos que priorizar lo nuestro. Esa es la idea que nos deja la independencia, y creo que es lo que habría que marcar de nuevo este 9 de julio".

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En una entrevista con Gustavo Sylvestre, brindada a comienzos de julio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires llamó a consolidar una alternativa que detenga el "saqueo" y recupere el rol del Estado ante la "asfixia" financiera del Gobierno nacional con las provincias y la parálisis de la obra pública.

En su diagnóstico económico, el gobernador describió un escenario de "calamidad" provocado por el ajuste nacional que impacta directamente en el empleo y la producción. "Desde que llegó Milei han cerrado 40 empresas por día más o menos, y se han perdido más o menos 400 puestos de trabajo formales por día; si uno toma los informales también, ya son medio millón, así que estamos en una situación muy complicada", sentenció.

Según su visión, el discurso oficial sobre la macroeconomía ignora la "vida real" de los barrios y centros comerciales donde "no hay sector de la economía de la provincia al que le vaya bien".