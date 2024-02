Un tribunal negó la inmunidad a Donald Trump en el proceso por intentar revertir las elecciones en 2020

Una Corte Federal de Apelaciones indicó que el expresidente estadounidense Donald Trump no cuenta con inmunidad por los supuestos delitos cometidos en su mandato para alterar el resultado electoral de 2020.

Según consignó la cadena CNN, la Corte advirtió que como el líder republicano ya no es el jefe de Estado del país norteamericano, tiene las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. "Por el propósito de esta causa penal, el expresidente Trump se convirtió en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal", expresó.

En tal sentido, agregó que "pero cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberlo protegido mientras servía como presidente ya no lo protege de esta acusación".

Trump había defendido el 9 de enero su derecho a la inmunidad penal como exmandatario ante un tribunal de apelaciones de Washington. En aquella oportunidad, al salir del lugar, apuntó hacia el presidente Joe Biden y relacionó los comicios con su situación judicial: "Creo que lo hicimos bastante bien. Creo que es muy injusto cuando un opositor político es procesado por el Departamento de Justicia de Biden. Están perdiendo en todas las encuestas".

El magnate acudió a la Corte Federal de Apelaciones de Washington que analizaba su pedido de inmunidad penal como exmandatario luego de haberse declarado "no culpable" de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente a Biden.

Haley acusó al Comité Nacional Republicano de beneficiar a Trump en la interna partidaria

La precandidata presidencial republicana Nikki Haley acusó a la organización encargada del desarrollo político de su partido, el Comité Nacional Republicano, de favorecer claramente a su gran rival, el expresidente Donald Trump, quien aparece como favorito, de cara a la nominación final para las presidenciales de este año.

Haley, que fue gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de Trump ante las Naciones Unidas, advirtió que el Comité parece aceptar presiones del equipo del expresidente estadounidense para obligarla a que retire su precandidatura por los malos resultados en las primarias hasta el momento, aunque todavía se debe votar en 48 estados.

En diálogo con la cadena NBC, cuestionó el desempeño de la organización y marcó que los votantes deben continuar con su selección de candidatos: "No me parece que el Comité sea un mediador honesto. No entiendo cómo es posible que digas al pueblo americano por quién votar cuando quedan 48 estados ahí fuera. Esto es una democracia. El pueblo americano quiere decir lo que parezca a la hora de elegir. Eso es lo mínimo que les podemos dar".

También, según consignó la agencia Europa Press, acusó a Trump de presionar al Comité para que pague los casos que enfrenta en la Justicia estadounidense. Además, criticó mensajes referidos a que debe bajarse de la carrera en las elecciones y centrarse en la postulación de quien fue el antecesor de Joe Biden en la Casa Blanca.